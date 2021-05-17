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    AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? İÜ AUZEF sonuç sorgulama ekranı 2021

    24 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi vize sınavlarının sonuçları açıklandı. İşte İÜ AUZEF sonuç sorgulama ekranı..
    • Haber Merkezi
    • 17.05.2021 - 16:43
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    AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? İÜ AUZEF sonuç sorgulama ekranı 2021

    İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi ara sınavları, 24 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında online olarak tamamlanmıştı.

    Sınavların ardından gözler, AUZEF sınav sonuçlarına çevrilmişti. AUZEF öğrencileri, kurumun resmi internet sitesini kontrol ederken İstanbul Üniversitesi bir son dakika açıklamasında bulundu.

    İşte İÜ AUZEF sonuç sorgulama ekranı 2021...

    AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

    İstanbul Üniversitesi AUZEF bahar dönemi ara sınavları, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından sonuçlar açıklandı.

    AUZEF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

    AUZEF SINAV TAKVİMİ 2021

    Bahar dönemi - Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) : 10 - 19 Haziran 2021

    Bahar dönemi - Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) : 01 - 05 Temmuz 2021

    Mezuniyete Üç Ders Sınavı : 25 Temmuz 2021

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