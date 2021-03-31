AUZEF sınav tarihleri değişti mi? AUZEF 2. dönem ara sınav tarihleri 2021..

AUZEF 2. dönem sınavlarına az bir süre kala üniversiteden sınav tarihleri ile ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Buna göre bahar dönemi sınav tarihlerinde değişikliğe gidildi.

2020-2021 Bahar Yarıyılında gerçekleştirilecek olan çevrimiçi ara sınavların tarihlerinin güncellendiği açıklamasının ardından vatandaşlar “AUZEF sınavları ne zaman, süresi uzatıldı mı?” soruları yanıt aramaya başladı.

İstanbul Üniversitesi bünyesinde açıköğretim üzerinden üniversite eğitimi gören öğrenciler için kurum sosyal medya hesabından AUZEF ara sınav tarihleri duyurusunu paylaştı.

Peki AUZEF sınavları ne zaman yapılacak? AUZEF 2. dönem ara sınav tarihleri..

AUZEF SINAV TARİHLERİ DEĞİŞTİ Mİ 2021?

İstanbul Üniversitesi'nin Açık Öğretim Fakültesinde eğitim görmekte olan öğrencilere kurumdan duyuru yapıldı.

Yapılan açıklamada, ''Değerli Öğrencilerimiz, küresel salgın sürecinin gidişatı göz önünde bulundurularak sınav süresi 12 güne çıkarılmıştır. Ara sınavda (vize) dersinizden/derslerinizden hangi gün sınava gireceğinizi https://esinav.istanbul.edu.tr adresindeki "Sınav Takvimi" sekmesine tıklayarak öğrenebilecek veya buradan sınav programınızın çıktısını PDF formatında alabileceksiniz. Sınav sisteminde tarihi gelmemiş olan sınavlarınızın "Uygun Olmayanlar" sekmesi altında görüntülenmesi sınavla ilgili herhangi bir sorun oluşturmayacaktır." denildi.

AUZEF 2.DÖNEM ARA SINAVLARI NE ZAMAN?

Bahar dönemi sınavlarının 24 Nisan - 5 Mayıs tarihleri aralığında yapılması kararlaştırıldı.

AUZEf bahar dönemi ara sınavları 24 Nisan - 5 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Açıklamaya göre öğrenciler için her dersten aşağıda belirtilen sınav takviminden bir gün tayin edilecek.

Belirtilen günde https://esinav.istanbul.edu.tr adresinden ilgili derse ait sınav 04.00 ile 23.59 saatleri arasında gerçekleştirilebilecek.