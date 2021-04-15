AUZEF sınavları ne zaman yapılacak? İÜ AUZEF Bahar Yarıyılı ara sınav tarihleri

İstanbul Üniversitesi, koronavirüs salgını nedeniyle AUZEF sınav tarihlerinde değişiklik yapıldığını bildirmişti. Peki, İÜ AUZEF sınavları ne zaman yapılacak? İşte, AUZEF ara sınav tarihleri...

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2020-2021 Bahar Yarıyılında gerçekleştirilecek olan çevrimiçi vize sınavlarının tarihlerinin ne zaman yapılacağına ilişkin araştırmalar sürüyor.

İstanbul Üniversitesi bünyesinde açıköğretim üzerinden üniversite eğitimi gören binlerce öğrenci, sınavlara az bir zaman kala 'AUZEF sınavları ne zaman yapılacak?' sorusuna yanıt arıyor.

Peki, AUZEF sınavları ne zaman yapılacak? İşte, İÜ AUZEF Bahar Yarıyılı ara sınav tarihleri...

AUZEF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

İstanbul Üniversitesi AUZEF ara (vize) sınavları, 24 Nisan-5 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak. Koronavirüs salgını nedeniyle online olarak yapılan AUZEF vize sınavı 12 gün boyunca erişime açık olacak.

AUZEF ONLİNE SINAVI NASIL YAPILACAK?

Her ders için, belirtilen sınav takviminden bir gün tayin edilecek. Belirtilen günde https://esinav.istanbul.edu.tr adresinden ilgili derse ait sınav 04.00 ile 23.59 saatleri arasında gerçekleştirilebilecek.

Ara sınavda (vize) her bir ders için 35 dakika süre verilecek ve çoktan seçmeli 25 soru olacak. Sınavlara belirtilen günde, belirtilen saatler arasında girmeyen öğrenciler için mazeret sınavı açılamayacak.

Sınavların Başlama ve Bitiş Saatleri

24 Nisan 2021 04.00 23.59

25 Nisan 2021 04.00 23.59

26 Nisan 2021 04.00 23.59

27 Nisan2021 04.00 23.59

28 Nisan 2021 04.00 23.59

29 Nisan 2021 04.00 23.59

30 Nisan 2021 04.00 23.59

1 Mayıs 2021 04.00 23.59

2 Mayıs 2021 04.00 23.59

3 Mayıs 2021 04.00 23.59

4 Mayıs 2021 04.00 23.59

5 Mayıs 2021 04.00 23.59

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