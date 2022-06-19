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    AYT 2022 Aslı sorusunun cevabı! 4 GB telefon hafızası...

    AYT 2022'deki Aslı 4 GB telefon hafızası sorusunun cevabı nedir merak konusu oldu.
    • Haber Merkezi
    • 19.06.2022 - 14:25
    • Güncelleme : 19.06.2022 - 14:28
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    AYT 2022 Aslı sorusunun cevabı! 4 GB telefon hafızası...

    2022 YKS sınavının ikinci oturumu AYT saatler 13.00'da sona erdi.

    Sınavdan çıkış yapan adaylar AYT soruları ve cevapları için araştırmalara başladı ve sosyal medyada paylaşımlarda bulundu.

    Sınavda en dikkat çeken sorulardan biri sayısal bölümden geldi. Soru, Aslı adında bir kızın telefonuna indireceği 4 GB boyutunda uygulama hakkında oldu.

    Peki, AYT 2022'deki Aslı telefon hafızası sorusunun cevabı ne? Aslı 4 GB indireceği uygulama sorusu yanıtı!

    AYT Aslı telefon sorusu cevabı ne

    Aslı'nın telefon sorusu kuşkusuz sınavın en çok konuşulan sorusu oldu. Aslı'nın telefonda 4 GB yer açması gerekiyor. Bunu yaparken en fazla 2 uygulamayı silmesi gerekiyor.

    AYT 2022 Aslı sorusunun cevabı! 4 GB telefon hafızası... #1


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