Bakan Selçuk: LGS sonuçları 16 Temmuz'da açıklanacak

LGS'de hiçbir sorunun iptal olmadığını belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tercihlerin sonuçların açıklanacağı gün yapılabileceğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk, sınav sonrasında hiçbir sorunun iptal olmadığı söyledi.

SONUÇLAR 16 TEMMUZ'DA

"Sınav sonuçları uzmanlarımız tarafından hazırlanan değerlendirme raporuyla birlikte 16 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak." diyen Selçuk, değerlendirme raporunda sınavda öğrencilerin gösterdikleri performans ve testlerin özellikleri detaylı bir şekilde ele alınacağını kaydetti. Selçuk, şöyle konuştu:

AYNI GÜN TERCİH YAPILABİLECEK

"16 Temmuz 2020’de merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, aynı gün içinde Tercih Kılavuzu da açıklanacak. Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler, aynı gün yayınlanacak Tercih Kılavuzu’nda yer alan kurallara göre tercih işlemlerine başlayabilecek. Sürece büyük emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."





"YAZ UNUTMASI" UYARISI

Selçuk ayrıca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çocukların yaz tatillerinde sıklıkla "yaz unutması" denilen öğrenme kaybı içine girdiğine dikkati çekti.

Bu durumu en az seviyeye indirebilmek için göreve başladıkları yıl, ara tatil uygulamasını getirdiklerini ve yaz tatilini olabildiğince kısaltıp ara tatilleri yıl içine alarak rahatlatıcı bir çözüm ortaya koyduklarını hatırlatan Selçuk, şöyle devam etti:

"EN BİR SAAT KİTAP"

"Yaz tatilinde, çocukların sıklıkla evde olduğu bir süreç yaşıyoruz. Yaz unutmasının en düşük düzeyde yaşanması için çocukların her gün mutlaka en az bir saat kitap okumasına özen gösterelim. Kendilerinin bizzat okuması çok çok önemli, ancak sizler de onlarla birlikte kitap okuyun lütfen. Bizler, sizleri destekleyebilmek için bu yaz, arkadaş kitaplarını hazırladık ve her çocuğumuza ücretsiz olarak kendi okulundan temin edebilme imkanı sağladık.





"ÖZELLİKLE İNGİLİZCE YAZ OKULUNDAN FAYDALANIN"

İlkokul öğrencilerimizin velileri, kitaplarını alsınlar ve çocuklarımıza ulaştırsınlar, lütfen. Bununla birlikte EBA üzerinde de dijital kitaplar sunuyoruz. 5, 6 ve 7. sınıflar için de yaz unutmasının önüne geçebilmek adına Tabii mobil uygulamasını hazırlayarak ücretsiz erişime sunduk. Bu, eğlenceli mobil uygulamayı düzenli kullanan bir öğrencinin her gün 40 soru cevaplaması demek. Ayrıca, EBA TV ekranlarında hazırladığımız yepyeni içeriklerle yaz okulumuzu açtık. Özellikle İngilizce yaz okulundan faydalanın, lütfen."

"DİNLENMEK ÇOK ÖNEMLİ AMA..."

Bakan Selçuk, EBA internet portalının yaz tatili boyunca sınırsız erişime açıldığını belirterek böylece geçen yılın tekrarının gelecek yıla hazırlığın yapılabileceğini vurguladı.

Lise 11 ve 12. sınıf öğrencilerinin de EBA Akademik Destek'i yaz tatilinde de kullanabileceklerine işaret eden Selçuk, "Talep eden her velimiz, her öğrencimiz için yeterli içeriğimiz, hazırlığımız var. Tatillerde dinlenmek çok önemli ama derslerden kopmamak ve yaz unutmasının önüne geçebilmek için lütfen biraz çaba gösterelim. Bu, tüm öğretmenlerimiz adına ricamdır." değerlendirmesinde bulundu.