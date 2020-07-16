Bakan Selçuk: LGS sonuçları, o anki bilgilerinizin puanı

MEB, 2020 Liselere Geçiş Sistemi sonuçlarını açıkladı. Bakan Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından sonuçları değerlendirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı, milyonlarca öğrencinin beklediği LGS sonuçlarını açıkladı.

42 farklı ilden 181 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan almayı başardı.

Bakan Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada LGS sonuçlarıyla ilgili şunları söyledi:

"BİLGİYE NASIL TUTUNACAĞINIZI YİNE SİZ BELİRLEYECEKSİNİZ"

"Çocuklar, LGS sonuçlarında gördüğünüz puan sizin değil, o anki bilgilerinizin puanı. Tercihleriniz, gideceğiniz okulun adını belirleyecek; bilgiye nasıl tutunacağınızı, ne kadar okuyup ne kadar öğreneceğinizi yine siz belirleyeceksiniz.

"LİSELERİMİZE HOŞ GELDİNİZ"

Hepiniz, en yüksek puanı alan öğrencimiz de en düşük puanı alan da sınava katılan, katılmayan, katılamayan tüm çocuklarımız, liselerimize şimdiden hoş geldiniz."