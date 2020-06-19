Bakan Selçuk'tan karne paylaşımı

Koronavirüs salgını nedeniyle derslerin EBA TV üzerinden takip edildiğini belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilere sağlıklı tatil temennisinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan hesabından, bu yıl e-okul üzerinden verilen karnelere ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Selçuk, mesajında "Büyük iş başardınız çocuklarım. Ne sabırdı, günlerce dışarıya çıkmadınız. Ne gayretti; televizyondan, bilgisayardan ders takip ettiniz." dedi.

"TAKDİR TEŞEKKÜR BİZDEN OLSUN"

EBA’ya milyarlarca girişin yapıldığını belirten Selçuk, "Bugün karne günü. Notlar sizindir; ama tüm çabanız ve sabrınız için herkese takdir teşekkür bizden olsun." ifadelerini kullandı. Bakan Selçuk, mesajında öğrencilere hitaben ise şöyle dedi:

"Sevgili öğrencimiz; tüm dünyayı etkileyen bir salgın sürecini bizimle birlikte yaşadın. Okulundan, arkadaşlarından, sosyal hayatından uzak kaldın. Hepimizin sağlığ için evdeydin, güvende olmamız için elinden geleni yaptın. Derslerini EBA ve EBA TV üzerinden takip ettin, eğitimine sımsıkı tutundun. Biz öğretmenlerinle iş birliği içinde oldun. Bize verdiğin destek ve gösterdiğin çaba için sana teşekkür ederim. İyi ki varsın ve iyi ki ülkenin bir evladısın. Güzel, sağlıklı, üretken ve unutulmaz anılar biriktireceğin bir tatil senin olsun. Sevgiyle kal."

VELİLERE "KARNE" VERDİ

Milli Eğitim Bakanı, ayrıca "Uzaktan Eğitimin Anne Baba Karnesi"ne ilişkin görseli paylaşarak, "Sevgili velilerimiz, her sene çocuklarınızın karnelerini paylaşıyor, çevrenize gösteriyordunuz. Bu sene siz de bizimle hem öğretmen hem öğrenci oldunuz. En büyük desteği velilerimizden aldık. Bir karne de sizin hakkınız. Öğretmenlerimiz adına, tüm velilerimize, herkese takdir, teşekkür." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Selçuk'un paylaştığı karnede; velilere "Uzaktan Eğitime Destek Olma", "Çocuklarla Oyun Oynama", "EBA TV Takibi", "Birlikte Keyifli Vakit Geçirme", "Öğretmenle İş Birliği İçinde Olma", "Sabır, İlgi, Anlayış Gösterme" konularından "5/Pekiyi" notu verildi.