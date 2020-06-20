Bakan Selçuk'tan LGS'ye giren öğrencilere mesaj

LGS kapsamındaki merkezi sınava katılan öğrencilerle ilgili bir mesaj paylaşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Evde ders çalışırken nasıl rahat çalışıyorsanız öyle rahat çözün soruları." dedi.

Yüz binlerce öğrenci, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında ter dökmeye başladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS kapsamındaki merkezi sınava giren öğrencilere sınavda sosyal mesafeyi korumaları ve evde olduğu gibi rahat soru çözmeleri tavsiyesini verdi.

"SINAVDA YAPTIKLARINIZDAN ÇOK DAHA FAZLASISINIZ"

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Günaydın çocuklarım. Sokakta oynarken nasıl koruyorsanız sosyal mesafenizi sınavda da öyle koruyun, evde ders çalışırken nasıl rahat çalışıyorsanız öyle rahat çözün soruları. Unutmayın, sınavda yaptıklarınızdan çok daha fazlasısınız siz. Başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun." ifadelerini kullandı.