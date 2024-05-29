Bakan Tekin'den 'müfredat' eleştirilerine yanıt Yeni müfredatla ilgili eleştirilere ilişkin konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Okuyarak eleştirmelerini tavsiye ediyorum" dedi.

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DHA

Yeni müfredat değişikliğine ilişkin süreç tamamlandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in onaylamasının ardından yeni eğitim müfredatı, son haliyle de hazır.

Ancak bazı kesimlerden yeni müfredata ilişkin eleştiriler geldi.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı ve yeni müfredatı eleştirenlere cevap verdi.

"Okuyarak eleştirin"

Tekin, onayladığı yeni Milli Eğitim Müfredatına yönelik ve ön açıklamasında Atatürk'ün adının geçmediği yönündeki eleştirilerle ilgili, "Okuyarak eleştirmelerini tavsiye ediyorum kendilerine." yanıtını verdi.

Özel sektörde çalışan öğretmenlere ilişkin

Bakan Tekin, özel sektör öğretmenlerinin taban maaş taleplerine ilişkin, "Özel okul temsilcileriyle de görüşüyoruz bu konularda. Öğretmen arkadaşlarımızı mağdur etmeyecek çözümler üretmeye çaba sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yaklaşan yaz tatili için velilere önerilerde bulundu

Tekin, yaklaşan yaz tatili ile ilgili de "Yaz aylarını tatil yaparak geçirsin çocuklarımız. Okul dışında, ders dışında okuyarak, başka türlü etkinliklerle, sosyal aktivitelerle, sanatsal aktivitelerle, ülkemizin güzelliklerini görerek güzel bir tatil yapmalarını arzu ediyorum.

Velilerden de çocuklarına, öğrencilerimize bu şekilde bakmalarını, bu şekilde yönlendirmelerini tavsiye ediyorum. Bu da eğitimin bir parçası." açıklamasında bulundu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)