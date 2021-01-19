Bakan Ziya Selçuk, kızaklarla karda eğlenen çocukların fotoğrafını paylaştı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, meslek liselerinde yapılan ve Sevgi Evleri'ne gönderilen kızaklarla kayan çocukların fotoğrafını paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınıyla her şeyin tersine döndüğünü belirtti.

Velilerin çocuklarının arkadaşsız kalmasına üzüldüğünü ve bu konuda haklı olduklarını aktaran Selçuk, salgında arkadaşlarından hiç ayrılmamış çocukların da bulunduğuna işaret etti.

"KIZAKLAR YERİNİ BULDU"

Bakan Ziya Selçuk, paylaşımında şunları kaydetti:

"Sevgi Evleri'ndeki evlatlarımız... Onlar salgın günlerini arkadaşlarıyla beraber geçiriyorlar. Bu kızakları okullar için yaptırmıştım. Okullara gönderecektik. Sadece kar tatillerinde değil, okulda da eğlenecekti çocuklar. Hayalim oydu ama olmadı. O kızaklardan biri epeydir odamda duruyor, baktıkça aklıma çocuklar geliyordu. Bu kışı da oyunsuz geçirecekler diye düşünürken aklımıza Sevgi Evleri'ndeki yavrular geldi. Kızaklar yerini buldu."





"OYNAYIN YAVRUM, DOYA DOYA, HEPİMİZ İÇİN"

Paylaşımında Sivas ve Kars'taki Sevgi Evleri'nden fotoğraflara yer veren Selçuk, "Oynayın yavrum, doya doya... Hepimiz için, ülkenin bütün çocukları için gönlünüzce bütün çocuk neşenizle.." ifadelerini kullandı.

MESLEK LİSELERİNE KIZAK SİPARİŞİ VERMİŞTİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçen yılın nisan ayında yaptığı açıklamada, karda öğrencilerle kaymak için meslek liselerine bin kızak siparişi verdiğini, gelecek kış öğrencilerle kızak kayma temennisinde bulunduğunu ifade etmişti.