Bartın'da 5 okulda yüz yüze eğitim ertelendi

Kumluca beldesine bağlı bazı köylerde çıkan Covid-19 varyantı vakalarındaki artış nedeniyle 2 ilkokul, 2 ortaokul ve 1 lisede eğitim-öğretimin 14 gün gecikmeli başlayacak.

Orta riskli iller kategorisinde yer alan Bartın’daki okullarda yüz yüze eğitim kademeli olarak 2 Mart tarihinden itibaren başladı.

VAKALARDA ARTIŞ GÖZLEMLENDİ

Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesinin bazı köylerinde Covid-19 varyantı vakalarındaki artışlar üzerine Hisar köyü ile bağlı tüm mahalleler, Uluköy ile bağlı tüm mahalleler ve Keloğlu mahallesi hariç Zafer köyü ile Zafer köyüne bağlı diğer mahallelerde ikinci bir karara kadar tam karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

YÜZ YÜZE EĞİTİM 15 GÜN ERTELENDİ

Karantina kararı nedeniyle Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, Zafer İlkokulu, Kumluca İmam Hatip Ortaokulu, Kumluca Atatürk Yatılı Bölge Ortaokulu, Şehit Sinan Oruç Çok Programlı Anadolu Lisesinde yüz yüze eğitimin 14 gün gecikmeli başlayacağı duyuruldu.

Bartın Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan kararla 2’si ilkokul, 2’si ortaokul ve 1’i lise olmak üzere 5 okulda uzaktan eğitimin devam edeceği, Kumluca Beldesi’nden Bartın İl genelindeki tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin de 14 gün süre ile izinli sayılacakları ifade edildi.



