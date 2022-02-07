BAŞARILI ÇOCUKLAR YETİŞTİRMEK İÇİN İP UÇLARI

Yaşamdaki gerçek başarı ve mutluluk; yaratma, sebat etme, yaşamın zorluklarına göğüs germe ve başkalarıyla sağlıklı iletişim kurarak çalışabilmekten geçer.

Her ebeveyn çocuğunun başarılı birer birey olarak yetişmesi için çabalar. Çocukluk çağının uzun yıllarını kapsayan okul hayatı, ebeveynler için de muammalarla dolu bir süreçtir. Yaşamdaki gerçek başarı ve mutluluk; yaratma, sebat etme, yaşamın zorluklarına göğüs germe ve başkalarıyla sağlıklı iletişim kurarak çalışabilmekten geçer. Çocuklara bu becerileri bebeklikten itibaren kazandırmak genel ve okul başarısını artırmanın temelini teşkil eder.

YÖNETME İŞLEVİ BECERİLERİNİ GELİŞTİRİN

Yönetme işlevi becerileri nelerdir? ; dikkat etme, planlama, sorun giderme, çoklu görev yapabilme, duyguları kontrol etme, müzakere etme ve hazzı geciktirme gibi koşulları kontrol etme becerileridir. Bu beceriler çocukların büyüdükçe öğrendikleri becerilerken aynı zamanda öğretilebilecek ve pekiştirilebilecek becerilerdir.

Yönetim işlevi becerileri nasıl geliştirilir?; Ebeveynler olarak çocuklarınızla yapabileceğiniz bazı aktivite ve oyunlarla bu yetenekler geliştirilebilir. Bu aktive ve oyunların çoğu kendi hayal gücünü kullanmaya ve başkalarıyla etkileşime girme gibi becerileri geliştirmeye yardımcı olmaktadır. Ancak etkin olarak fayda sağlanabilmesi için dikkat dağıtıcı cihaz ve araçların kapalı olmasına önem verin. Çocuklarınızın bu oyunlara odaklanması sağlayarak maksimum fayda elde edebilirsiniz. Günümüzdeki teknolojik bağımlılık ile birlikte, çocukları bu araçlardan uzak tutmak zor gibi görünse de çocuklarla geçirilen kaliteli zaman artırılarak ve kısıtlamalı prensipler getirilerek bu konuda başarı da artırılabilir.

ÇOCUKLARIN BAĞIMSIZ VE BAZEN BAŞARISIZ OLMALARINA İZİN VERİN

Son yıllarda birçok ebeveyn çocuklarının bağımsızlığını sınırlamakta ve aşırı korumacı tavır sergilemektedir. Anne ve babaların çoğu bu sınırlamaları, çocuklarının güvenliğini istemek ve sağlamak gibi haklı sebeplerden yapmaktadırlar. Fakat unutulmaması gereken bir gerçek var ki; çocuklar etrafındaki dünyayı asla keşfedemedikleri ve kendileri için seçim yapamadıkları takdirde bağımsız yetişkinler haline gelemezler. Bu kaçınılmaz gerçek doğrultusundan yola çıkarak çocukların en azından zaman zaman yaptıkları seçimlerde yanlışlar yapacaklarını bilmek önemlidir.Unutmayın ki yapılan hatalar öğrenmenin en iyi yoludur. Bu öğrenime erken başlandığınızda, çocuğa aynı zamanda güvenlik becerileri de öğretmiş olursunuz ve kararlarında rahat bırakma zamanı geldiğinde hazır ve güvende hissederler. Çocukların hata yapma süreçlerinde her zaman bu sürecin içinde bulunmak, müdahale etmek ve onları kurtarmak en güvenli yol gibi gelse bile bu durum ancak gerçek acil durumlarla sınırlandırmaya çalışmalısınız. Bu müdahalecilik bazı noktalarda helikopter ebeveynlerin de ortaya çıkmasına neden olmaktadır.Mesela çalışmadığı bir konuda kötü not alan bir çocuğun bunu çalışmadığı için aldığını yaşayarak öğrenmesi gerekir. Böyle bir süreçten sonra öğretmenine ve tüm sınıfa karşı mahcubiyet yaşayacağında dolayı bir dahaki sefere derslerini daha iyi yapacaktır. Ebeveyni olarak bu aşamada destek vermek istiyorsanız yaşayacakları bu durum hakkında onları bilgilendirip sonucu konusunda önceden düşünmelerini sağlayabilirsiniz. Ayrıca, yaşadıkları bu deneyim onlara bu hatalardan kurtulabileceklerini de öğreten bir deneyim olacaktır.

DAYANIKLILIKLARINI ARTTIRIN

Esneklik; sıkıntıyı yönetme, aksilikler ve başarısızlıklarla başa çıkma ve tekrar geri dönme yeteneğidir. Çocukların bağımsız olmalarını ve başarısız kalmalarını sağlamak, bunun inşa edilmesine yardımcı olur. Ve yetişkinlerle olan bağını güçlendirir. Ancak bu destek çocuklarınızın sürekli arkasını kollamanız şeklinde değil, seçimlerinin ve yaptıklarının sonuçları ne olursa olsun sevileceklerini hissettirmeniz şeklinde olmalıdır. Destek verirken çocuğun güvenini artırmak için ona güvendiğiniz türünden destekler de vermelisiniz.

EMPATİ KURMASINI VE SOSYAL BECERİLERİNİ GELİŞTİRİN

Kum havuzunda oynama yeteneği, başarı için anahtarıdır. Çünkü bu aktivite çocukların nasıl arkadaş edindikleri, arkadaşlıklarını nasıl sürdürdüklerini, başkalarını dinlemeyi öğrendikleri, başkalarının düşüncelerini ve duygularını önemsemeyi öğrenmelerini gerektiren bir aktivitedir. Lütfen ve teşekkür alışkanlıklarını öğrenmekten, sosyal etkileşimleri içeren aktivitelere katılmaya, topluluğa ve gönüllü aktivitelere katılmaya kadar, anne ve babalar için çocuklarının bu becerileri geliştirmesinin birçok yolu vardır. Bu çalışmalar aynı zamanda çocuklar için iyi bir örnek belirlemede de her zaman yardımcı olmaktadır.

YARATICILIĞINI VE MERAKINI TEŞVİK EDİN

Çocuklarınızla beraber parklara, müzelere veya tarihi yerlere gitmek, beraberce buraları keşfetmek çocuklarınızın merak ve yaratıcılık duygularını teşvik eder. Kütüphaneye gitmek, beraber kitap almak, boyama çalışmaları yapmak, belgesel izlemek, çocuğun kapasitesine göre haberleri okumak ve yorumlamak çocuklarınızın merakını ve yaratıcılığını teşvik edecek diğer çalışmalar arasındadır. Tüm bu yapılanlar çocuğunuzun dünyaya hayranlık beslemesini ve hayatın güzelliklerini görmesini sağlarken aynı zamanda yeteneklerini geliştirmeleri gerektiğini anlamalarına da yardımcı olur. Bunlar, okullarda öğretilen yetenekler değildir ve çocuğunuza fark yaratan becerilerdir. Aynı zamanda bu yetenekler, insanların yollarını bulmalarına yaptıklarını başarmalarına ve bunu yaparken eğlenmelerine yardımcı olan becerilerdir.