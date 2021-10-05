Başvurular sona eriyor: MEB 2021 sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları için sona yaklaşılırken başvurularını tamamlayan adaylar, mülakat yerlerini merak ediyor. Peki, MEB 2021 sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav tercihleri ve ön başvurular için son günlere girildi. MEB tarafından yayınlanan takvime göre ön başvurular, 8 Ekim 2021 Cuma günü sona erecek.

Başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar, mülakat yerlerinin açıklanacağı tarih için geri sayıma geçti. Bir yandan son hazırlıklar sürdürülürken bir yandan da mülakat yerleri hakkında bilgi almak için araştırmalar yapılıyor.

MEB tarafından yayınlanan atama takviminde sözlü sınav yerleri açıklanma tarihi duyurulmuştu. Peki, MEB 2021 sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

2021 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı atama takviminde yer alan bilgilere göre, adayların mülakat yerleri yani sözlü sınav merkezleri 25 Ekim'de erişime açılacak.

Sözlü sınavlar ise 12-27 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sözlü sınav sonuçlarının da açıklanmasının ardından adayların tercihlerde kullanacakları esas puanları netleşmiş olacak.

Daha sonra tercih yapmaya hak kazanan adaylar açık pozisyonlar için görev alacakları okul tercihi yapacaklar. Mülakatlar sonucunda oluşan puana göre öğretmenlerin tercihleri arasında atamaları yapılacak.

Öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de alınacak ve atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak. Dolayısıyla öğretmenlerin, şubat ayında yeni görev yerlerinde hizmete başlamaları bekleniyor.