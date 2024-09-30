Bayburt'ta meslek liseli öğrenciler atık malzemeden eşya üretiyor MEB'e bağlı mesleki ve teknik liselerin bünyesindeki atölyelerde pratik yapan öğrencilerin üretimi hem deneyim hem de maddi kazanç sağlıyor.

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İHA

Meslek liselerindeki atölyelerde üretilen ürünlerin getirisi büyük oluyor.

Koronavirüs salgını sırasında Türkiye'nin büyük ölçüde hijyen malzemesi ihtiyacını karşılayan bu okullarda üretim, farklı alanlarda devam ediyor.

Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarım Bölümü öğrencileri, atık malzemeleri geri dönüştürerek üretim yapıyor.

Fabrika gibi lisede arı gibi çalışan öğrenciler, hem üretiyorlar hem kazanıyorlar hem de ekonomiye katkı sağlıyorlar.

ATIK MALZEMELERİ GERİ DÖNÜŞTÜRÜYORLAR

"Sıfır Atık" projesi çerçevesinde atık malzemeleri geri dönüştüren öğrenciler, çalışma masası, çitler, elbise dolapları, sehpalar, kitaplık gibi eşyalar üretiyor.

ÜRETİLEN EŞYALAR KURUMLARDA KULLANILIYOR

Öğrencilerin ürettikleri eşyalar ise kurumlarda masa, sandalye, sehpa olarak kullanıma hazır hale getiriliyor.

ÖĞRENCİLER HEM ÜRETİYOR HEM DE KAZANIYOR

Paketlenmiş malzemeleri taşımakta kullanılan tahta paletleri atmayıp, geri dönüşüme kazandıran öğrenciler, atölyede hem çalışıyor hem de ürettikleri ürünler sonucunda gelir elde ediyor.

Adeta bir fabrika gibi işlerin yürütüldüğü okulda, öğrenciler hem ekonomiye katkı sağlıyorlar hem de cep harçlıklarını çıkarıyor.

KULLANIMA HAZIR GARDIROP ÜRETİLİYOR

Elbise dolabında olması gereken tüm ince detayları düşünerek kullanıma hazır gardırop üreten öğrencilerden Yusuf Yazıcı, şöyle konuştu:

Bu gördüğünüz gardırobu arkadaşlarımızla hep birlikte yaptık. İlk önce atölyemizdeki daire testere makinesinde kesimler yaptık daha sonra PVC bantlama makinesinde güzelce bantladık. Gardırobun her detayını düşündük; askılıklar, kravatlıklar için bölmeler yaptık. Dolabın çekmecelerini santim santim ölçtük. Sürgü kapakları takıldıktan sonra kullanıma hazır olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)