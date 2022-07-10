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    Bekçilik sınavı giriş belgesi nereden, nasıl alınır? Bekçilik sınav yerleri sorgulama

    Bekçilik için hazırlanan ve sınav belgesine ulaşmak isteyen adaylar, "Bekçilik sınavı giriş belgesi nereden, nasıl alınır?" sorusunu araştırmaya başladı.
    • 10.07.2022 - 17:36
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    Bekçilik sınavı giriş belgesi nereden, nasıl alınır? Bekçilik sınav yerleri sorgulama

    Uzun zamandır bekçilik için hazırlanan adaylar, kazanmak için ter dökmeye başlayacak.

    Binlerce adayın katılımı ile gerçekleşecek olan bekçilik yazılı sınavına artık sayılı günler kaldı.

    Adaylar sınavda sorumlu oldukları alanlardan soruları yanıtlayacak ve mahalle bekçisi olmak için yarışacak.

    Bu kapsamda sınav öncvesi belgeleri almak isteyenler, "Bekçilik sınavı giriş belgesi nereden, nasıl alınır?" sorusunu arama motorlarına yazmaya başladı.

    Peki, sınav giriş belgeleri nereden, nasıl alınır? İşte yanıtı...

    Bekçilik sınavı giriş belgesi nereden, nasıl alınır?

    Polis Akademisi Başkanlığı, 2021/1 Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınav giriş belgelerinin yayımlandığını duyurdu.

    Yapılan duyuru şu şekilde:

    “2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı kapsamında 23 Mayıs - 04 Haziran 2022 tarihleri arasında şahsen müracaatları alınan ve ön sağlık kontrollerini başarıyla geçerek yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00'da "2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı" yapılacaktır.”

    GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ..

    Bekçilik sınavı giriş belgesi nereden, nasıl alınır? Bekçilik sınav yerleri sorgulama #1


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