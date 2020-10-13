BİLSEM 2020 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından özel yeteneği bulunan öğrencilere uygulanan BİLSEM sınavı 11 Ekim'de sona erdi.

MEB bünyesinde 4 Ocak-11 Ekim tarihleri arasında tamamlanan 2020 BİLSEM Grup Tarama Sınavı sonuçları için bekleyiş sürüyor. Peki BİLSEM 2020 sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİLSEM NEDİR?

Bilsem, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinin kısaltılmış ismidir. İlkokullarda sınavla tespit edilen özel yetenekli öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını sağlamak ve sahip oldukları kapasitelerini geliştirerek üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla devlete bağlı olarak açılmış olan özel eğitim kurumlarıdır. Türkiye genelinde her ilde bir bilsem olmakla birlikte nüfus yoğunluğuna göre büyük şehirlerde birden fazla bilsem olabilmektedir.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB'in takviminde yer alan tarihe göre BİLSEM sonuçları, 14 Ekim Çarşamba günü adayların erişimine sunulacak. BİLSEM sonuçlarına itiraz başvuruları,16 Ekim ve 22 Ekim tarihleri aralığında alınacak. İl tanılama sınav komisyonları tarafından bireysel değerlendirme randevuları, 2 Kasım ve 6 Kasım tarihleri aralığında verilecek.

BİLSEM GRUP TARAMA SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

14 Ekim'de açıklanacak olan BİLSEM'in grup tarama sınavı sonuçları https://meb.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.