Binali Yıldırım: Okul ve anaokulu sayıları artacak

Bursa'da bir anaokulu açılışına katılan AK Partili Binali Yıldırım, eğitimdeki hedeflerine dair önemli açıklamalar yaptı.

'81 İl 81 Anaokulu' projesi kapsamında Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Samanlı Mahallesi'nde yapılan Fevziye Yazıcıoğlu Kızılay Anaokulu bugün açıldı.

Açılış töreninde ise AK Parti Genel Başkan Vekili ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım yer aldı.

Törende konuşma yapan Binali Yıldırım, ilk olarak eşi Semiha Yıldırım'ın doğum gününü kutladı.

Daha sonra projeye değinen Binali Yıldırım, 6 yıl önceye gitti.

"Proje 2023'te tamamlanacak"

Projenin ilk olarak 2016 yılında Bitlis’te 'Umut Anaokulu' ile başladığını söyleyen Yıldırım, şu ifadelere yer verdi:

"O zaman diyorduk ki 'Azı gitti çoğu kaldı'. Geldiğimiz noktada da çoğu gitti azı kaldı. Bugün 50'ncisinin açılışını yapıyoruz. İnşaatı devam eden 15-16 tane daha anaokulu var. Diğerlerini de 2023'te tamamlayacağız. 2023'te '81 ile 81 Anaokulu' projesini tamamlamış olacağız. 'Ağaç yaşken eğilir' diye bir atasözü var. Okul öncesi eğitimin amacı da yavrularımızı ilkokul sıralarına hazırlamaktır. Onlara okula başlamadan okul ortamını, arkadaşlarını, arkadaşlarıyla dostluk kurmasına vesile olmak ve böylece okul çağlarında güzel anılarla eğitimlerini sürdürmektir.





"Okul ve anaokullarımızın sayılarını artıracağız"

Tabii bizim çocukluk yıllarımızda anaokulu, diye bir kavram yoktu. Okul var mı, yok mu; tartışması yapardık. Her yerde okul yoktu. Köyün 1'inde okul varsa 7'sinde yoktu. O köylerden kış kıyamette okula yürüyerek gitmek zorunda kalan küçük öğrenciler vardı. Bugün bunlar geride kaldı. Okullarımız var, anaokullarımız da var; hedef anaokullarımızı sayılarını artırmaktır. Anaokuluna devam eden öğrencilerimizin oranını artırmaktır. Şu anda anaokulu 5-4-3 yaş gruplarında var. 5 yaş anaokulu eğitiminde ciddi anlamda mesafe aldık. Oran yüzde 70'leri geçti. 3 yaşta yüzde 13-14 seviyesindeyiz. 4 yaşta ise yüzde 40 seviyesine geldi. Hedefimiz, gelecek yıllarda okul öncesi eğitimde yüzde 50'lerin üzerine çıkmaktır."





"Eğitimde nereden nereye geldiğimiz ortada"

DHA'nın haberine göre eğitim sisteminde gelinen noktaya da dikkat çeken Yıldırım, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Okullaşmada, eğitimde nereden nereye geldiğimizi zaten sizler yaşayarak görüyorsunuz. Bugün üniversiteye erişimde yüzde 14'ten yüzde 45 seviyesine ulaştık. İlköğretim, ortaokul ve lisede yüzde 100'leri bulduk. 'Bilgisayar alfabe, bilgi toplumu' diye bir kavramla meşgul oluyoruz. 2000'den sonra doğan çocuklar, bambaşka bir alfabe ile eğitime başlıyor. O da bilgi toplumu üyesi olmaktır.

Binali Yıldırım: Okul ve anaokulu sayıları artacak VİDEO

"Sizler bizlere bilgisayarı, sosyal medyayı öğreteceksiniz"

Bilgisayar alfabesinde, gençler bizden bu konuda daha uzmanlar. Sizler bilgi çağında doğdunuz. Sizler bu manada yerli, bizler göçmeniz. Bizler size okumayı yazmayı öğrettik, şimdi sıra sizde. Sizler bize bilgisayarı, interneti, e-devleti, sosyal medyayı öğreteceksiniz. Biz de bilgi toplumunun bir ferdi olarak geri kalmayacağız."