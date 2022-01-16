Türkiye'de etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok ilde eğitime ara verildi.

Türkiye genelinde kar ve soğuk hava etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre, hafta başında sıcaklıkların 5 ila 10 derece arasında olması beklenirken, birçok ilde eğitime ara verildi.

-KASTAMONU

Kastamonu Valiliği, kentte 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle il merkezi ve 13 ilçede eğitime yarın ara verildiğini duyurdu.

-RİZE VE ARTVİN

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle de Rize ve Artvin'de tüm okullarda eğitim öğretime yarın ara verildi.

- HAKKARİ

Hakkari'de ise il genelinde ilk, ortaokul ve liselerde eğitim- öğretime yarın 1 günlük süreyle ara veril

-BOLU

Bolu’da da etkili olan kar yağışı sonrası yarın okullar bir gün süreyle tatil edildi.