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    Birçok ilde eğitime ara verildi

    Türkiye'de etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok ilde eğitime ara verildi.
    • DHA
    • 16.01.2022 - 18:13
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    Birçok ilde eğitime ara verildi

    Türkiye genelinde kar ve soğuk hava etkili oldu.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre, hafta başında sıcaklıkların 5 ila 10 derece arasında olması beklenirken, birçok ilde eğitime ara verildi.

    -KASTAMONU

    Kastamonu Valiliği, kentte 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle il merkezi ve 13 ilçede eğitime yarın ara verildiğini duyurdu.

    -RİZE VE ARTVİN

    Doğu Karadeniz Bölgesi'nde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle de Rize ve Artvin'de tüm okullarda eğitim öğretime yarın ara verildi.

    - HAKKARİ

    Hakkari'de ise il genelinde ilk, ortaokul ve liselerde eğitim- öğretime yarın 1 günlük süreyle ara veril

    -BOLU

    Bolu’da da etkili olan kar yağışı sonrası yarın okullar bir gün süreyle tatil edildi.

    Birçok ilde eğitime ara verildi #1


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