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Birçok ilde eğitime ara verildi
Türkiye'de etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok ilde eğitime ara verildi.
- DHA
- 16.01.2022 - 18:13
Türkiye genelinde kar ve soğuk hava etkili oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre, hafta başında sıcaklıkların 5 ila 10 derece arasında olması beklenirken, birçok ilde eğitime ara verildi.
-KASTAMONU
Kastamonu Valiliği, kentte 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle il merkezi ve 13 ilçede eğitime yarın ara verildiğini duyurdu.
-RİZE VE ARTVİN
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle de Rize ve Artvin'de tüm okullarda eğitim öğretime yarın ara verildi.
- HAKKARİ
Hakkari'de ise il genelinde ilk, ortaokul ve liselerde eğitim- öğretime yarın 1 günlük süreyle ara veril
-BOLU
Bolu’da da etkili olan kar yağışı sonrası yarın okullar bir gün süreyle tatil edildi.