Bolu'da öğrencilerden öğretmen cümlelerine mizahi yorum

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Dağkent Kıroğlu ESV İlkokulu öğrencileri, öğretmenlerin günlük hayatta sıkça kullandığı klasikleşmiş ifadeleri canlandırarak renkli bir çalışmaya imza attı.

DOĞAL OYUNCULUKLARIYLA DİKKAT ÇEKTİLER

Sınıf ortamında sık duyulan cümleleri mizahi bir dille yeniden canlandıran öğrenciler, doğal oyunculukları ve mimikleriyle izleyenlerin beğenisini topladı:

Konuşmalar başladığına göre konu anlaşıldı



Kendini de evde unutsaydın evladım



Siz arkadaki dörtlü!



Ben Ahmet’e sordum, sen Ahmet misin?