Bolu'da öğrencilerden öğretmen cümlelerine mizahi yorum

- Bolu'da ilkokul öğrencileri, Öğretmenler Günü için hazırladıkları video ile izleyenleri güldürdü.
- Öğrenciler, öğretmenlerin klasik ifadelerini mizahi bir şekilde canlandırdı.
- Video, sosyal medyada ilgi topladı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Dağkent Kıroğlu ESV İlkokulu öğrencileri, öğretmenlerin günlük hayatta sıkça kullandığı klasikleşmiş ifadeleri canlandırarak renkli bir çalışmaya imza attı.
DOĞAL OYUNCULUKLARIYLA DİKKAT ÇEKTİLER
Sınıf ortamında sık duyulan cümleleri mizahi bir dille yeniden canlandıran öğrenciler, doğal oyunculukları ve mimikleriyle izleyenlerin beğenisini topladı:
Konuşmalar başladığına göre konu anlaşıldı
Kendini de evde unutsaydın evladım
Siz arkadaki dörtlü!
Ben Ahmet’e sordum, sen Ahmet misin?
gibi öğretmenlerin sık kullandığı ifadelerin yer aldığı video kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.