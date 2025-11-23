Abone ol: Google News

Bolu'da öğrencilerden öğretmen cümlelerine mizahi yorum

Bolu’da ilkokul öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında hazırladıkları özel video ile hem öğretmenleri hem de izleyenleri gülümsetti.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 23.11.2025 15:25
  • Bolu'da ilkokul öğrencileri, Öğretmenler Günü için hazırladıkları video ile izleyenleri güldürdü.
  • Öğrenciler, öğretmenlerin klasik ifadelerini mizahi bir şekilde canlandırdı.
  • Video, sosyal medyada ilgi topladı.

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Dağkent Kıroğlu ESV İlkokulu öğrencileri, öğretmenlerin günlük hayatta sıkça kullandığı klasikleşmiş ifadeleri canlandırarak renkli bir çalışmaya imza attı.

DOĞAL OYUNCULUKLARIYLA DİKKAT ÇEKTİLER

Sınıf ortamında sık duyulan cümleleri mizahi bir dille yeniden canlandıran öğrenciler, doğal oyunculukları ve mimikleriyle izleyenlerin beğenisini topladı:

Konuşmalar başladığına göre konu anlaşıldı

Kendini de evde unutsaydın evladım

Siz arkadaki dörtlü!

Ben Ahmet’e sordum, sen Ahmet misin?

gibi öğretmenlerin sık kullandığı ifadelerin yer aldığı video kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.

Eğitim Haberleri