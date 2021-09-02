Bozkurt'ta yüz yüze eğitim 20 Eylül'de başlayacak

Kastamonu Valiliği, cadde ve sokaklarda iş makinelerinin yoğunluğuna işaret etti. Eğitim faaliyetlerine ilişkin tarihin yeniden düzenlendiği kaydedildi.

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde eğitim öğretimle ilgili karar alındı.

Kastamonu İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı karara göre, Bozkurt'ta yüz yüze eğitimin 20 Eylül’de başlaması kararlaştırıldı.

CADDE VE SOKAKLARDA YOĞUNLUK

Valilikten tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021’de yaşanan sel felaketinin ardından temizlik ve hafriyat çalışmalarının devam etmesi, ayrıca selden etkilenen binaların yıkım kararının verilmesi nedeniyle cadde ve sokaklarda iş makinelerinin yoğunluğunun sürdüğü hatırlatıldı.

20 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK

"Bozkurt ilçemizde 6 Eylül 2021 tarihinden itibaren tüm kademelerde başlanılması planlanan yüz yüze eğitim-öğretim faaliyetlerine oluşması muhtemel risklerden dolayı 20 Eylül 2021 tarihinde başlanılmasına, bu tarihe kadar eğitim-öğretim faaliyetleri ile öğretmenlerin mesleki çalışmalarının uzaktan eğitim yoluyla devam edilmesine karar verilmiştir." denildi.



