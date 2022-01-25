Bugün kreş ve gündüz bakımevleri tatil mi? 25 Ocak 2022 İstanbul'da anaokulları açık mı, kapalı mı?

Bugün kreş ve gündüz bakımevleri tatil mi? 25 Ocak 2022 İstanbul'da anaokulları açık mı, kapalı mı?

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı, tatil haberlerini beraberinde getirirken çalışan aileler, 'Bugün İstanbul'da anaokulu, kreş ve gündüz bakımevleri tatil mi?' sorusuna yanıt aramaya başladı.

Tüm yurdu etkisi altına alan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

İstanbul'da etkisini iyice artıran kar nedeniyle birçok noktada aksamalar yaşanırken tatil haberleri de beraberinde gelmeye devam ediyor.

Çalışan aileler ise gözlerini anaokulları, kreş ve gündüz bakımevlerine çevirmiş durumda.

Çocuklarını kreşe ve anaokuluna gönderen veliler, ''Bugün İstanbul'da anaokulu, kreş ve gündüz bakımevleri tatil mi?'' sorusuna yanıt ararken İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden konuya ilişkin açıklama geldi.

Peki bugün anaokulu ve kreşler açık mı, kapalı mı? 25 Ocak 2022 Salı anaokulu, kreş ve gündüz bakımevleri tatil mi? İşte son gelişmeler...

BUGÜN ANAOKULLARI, KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ TATİL Mİ, KAPALI MI?

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün aldığı karar doğrultusunda kreş ve gündüz bakımevleri 1 günlüğüne tatil edildi.

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Yoğun kar yağışı ve hava muhalefeti nedeniyle, İstanbul Valiliği talimatı ile il genelinde hizmet veren tüm kreş ve gündüz bakımevleri 25.01.2022 Salı günü 1 (bir) gün süre ile tatil edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''





KAMU ÇALIŞANLARINA İDARİ İZİN

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kötü hava koşulları nedeniyle güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personel 25 Ocak 2022 Salı günü tam gün idari izinli sayılacağını duyurdu.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

''Kötü hava koşulları nedeniyle; kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi ve asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personel 25 Ocak 2022 Salı günü tam gün idari izinli sayılacaklardır.''