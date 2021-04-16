Bursa'daki eğitim gören 25 farklı ülkeden 33 öğrenciyle mehter takımı kuruldu

Bursa'daki Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 25 farklı ülkeden 33 öğrencinin katılımıyla mehter takımı kuruldu.

Osmangazi Belediyesince yaptırılan, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı lise, 70 ülkeden öğrencilerin eğitim öğretim faaliyetlerinin yanı sıra Türk kültürünün tanıtılmasında önemli görevler üstleniyor.

Bu kapsamda lise öğrencileri arasında kurulmasına karar verilen mehter takımına, Pakistan, Ürdün, Burkina Faso ve Fildişi Sahili gibi 25 farklı ülkeden 33 öğrenci katıldı. Öğrenciler, ilk konserlerini de arkadaşlarına verdi.

70 ÜLKEDEN ÖĞRENCİ EĞİTİM GÖRÜYOR

Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, Bursa'nın Osmanlı tarihinde önemli yeri olduğunu söyledi.

Lisede 70 ülkeden öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Çokgezer, "Osmanlı zamanında kurulan mehter takımlarında da farklı coğrafyalardan ve farklı milletlerden kişiler vardı. 5 yıl önce bu fikir oluştu, bu mehter takımında farklı renklerden, farklı milletlerden, farklı ırklardan öğrenciler var. İnşallah bunu Türkiye'nin her yerine konser verecek hale getirip gönül coğrafyamızı bu müzik sayesinde birleştireceğiz." dedi.

Çokgezer, kıyafetlerin Bursa Olgunlaşma Enstitüsü tarafından en kaliteli kumaşlarla, öğrencilerin bedenlerine uygun dikildiğini de ifade etti.

"BURADAN 3 KITAYA BARIŞ VE SEVGİ YAYILMIŞ"

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ise öğrencilerin her alanda başarılarını ispatladığını, mehter takımının da bunun göstergesi olduğunu söyledi.

Müziğin evrensel olduğunu vurgulayan Dündar, "Bursa, Osmanlı'yı kuran payitaht şehir. Buradan bir barış, sevgi, üç kıtaya yayılmış, 600 sene sürekli barış ortamında dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin insanlığa hizmet verilmiş. İşte bu okulda da bunu görüyoruz. Öğrencilerimiz aynı mantalite ile burada eğitimlerini alıp, ülkelerinin insanlarına hizmetlerini sunmuş olacak. Biz dışarıdan yabancı bir müziği alıp kendi insanımıza, kendi gençlerimize vermiyoruz, kendi müziğimizi, kendi milli tablomuzu yine bu gönül coğrafyamıza göndermiş oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Okul müdürü Mehmet Türkmen, okulun Osmanlı padişahlarından 1. Murat'ın adını taşıdığını dile getirdi.

Projeye 40 öğrenciyle başladıklarını belirten Türkmen, "Bizim için çok anlamlı ve özel bir program. Önce okul genelinde mehterle ilgili bilgilendirme yaptık. Sonra mehtere ilgi duyanları takıma aldık." dedi.

ÖĞRENCİLER, PROJEDE YER ALMAKTAN MUTLU

10. sınıfta okuyan Ürdünlü Huzeyfe Alavne, takımda mehter başı olarak görev yaptığını, marşları söylettiğini, duaları okuduğunu aktardı.

Daha önce haberdar olmadığı mehter takımını proje sayesinde tanıdığını belirten Alavne, "Proje içinde yer almak çok güzel. Hem eğleniyoruz hem de kültürümüzü genişletiyoruz. Mehter, harp zamanlarında askerleri savaşa teşvik ediyordu, onları cesaretlendiriyordu. Okulda farklı kültürlerle, farklı insanlarla, farklı renklerle tanışıyoruz." diye konuştu.

12. sınıfta okuyan Pakistanlı Muhammed Enes ise yeni marşlar öğrendiklerini, projede yer almaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Enes, ailesine mehter takımıyla çekildiği fotoğrafları gönderdiğini, onların da çok mutlu olduğunu kaydetti.

12. sınıftaki Burkina Fasolu Abdulkerim Tenkodogo, zırh olarak mehter takımında görev yaptığını, askerleri temsil ettiğini belirtti. Projede yer aldığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Tenkodogo, arkadaşlarıyla bağını da güçlendirdiğini anlattı.

Fildişi Sahili'nden Seydou Diakite, mehter takımında çift davul çaldığını belirterek, "Bazen hareketleri yapmaya çalışıyorum. Çok mutluyum, fotoğraflarımı babama gönderdim, çok sevindi." ifadelerini kullandı.