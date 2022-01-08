Bursluluk sınavı (İOKBS) başvuru tarihi ne zaman? 2022 MEB bursluluk sınav tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın tarihleri araştırılıyor.

İlköğretim ve Ortaöğretim kurumları bursluluk sınavı (İOKBS), maddi durumu yeterli olmayan başarılı öğrenciler için veriliyor.

Her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen bursluluk sınavına 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflar başvuru yapabiliyor.

MEB bu sınava katılan öğrencilerden maddi durumu yetersiz olanlara öncelik verirken, her ay sonuçlara göre burs desteği sağlanıyor.

2022 yılının gelmesi ile birlikte ise başvuruları kaçırmak istemeyen veliler ve öğrenciler, tarihleri araştırmaya başladı.

Peki, Bursluluk sınavı (İOKBS) başvuru tarihi ne zaman? İşte 2022 MEB bursluluk sınav tarihleri

BURSLULUK SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

2022 yılı bursluluk sınavının tarihi henüz açıklanmadı. Bunun akabinde bursluluk sınavı başvuru tarihleri yine açıklanmadı.

Bursluluk parası miktarı her yıl ocak ve temmuz aylarında memur maaş katsayısına göre değşiyor. Ortaöğretim öğrencilerine burs ödemeleri aylık olarak en geç her ayın 25’inde ödenir.

BURSLULUK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak,

İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/ cezası almamış olmak,

Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak.

BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Bursluluk sınavı giriş yerleri geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Adayların sınav öncesi ve sınav esnasında sorun yaşamaması için giriş belgelerini yanlarında bulundurması gerekiyor.

Bursluluk sınav giriş belgesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesi üzerinden alınıyor. Adaylar, T.C Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş belgesini alabiliyor.