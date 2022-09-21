Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, bursluluk sınavı ne zaman açıklanacak?

Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, bursluluk sınavı ne zaman açıklanacak?

2022 bursluluk sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sorusu gündeme geldi.İşte o tarih..

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen 2022 bursluluk sınavı 4 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirildi.

Sınava giren adaylar sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı.

Peki 2022 Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklancak? Heyecanla sınav sonuçlarının açıklanmasını bekleyenlerin araştırdığı tarih belli oldu. İşte o tarih..

Bursluluk sınavı

2022 bursluluk sınavı sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 23 Eylül 2022 tarihinde açıklanacak.