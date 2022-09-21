Petrol
92.81
2.42%
Euro
18.2081
-0.25%
Dolar
18.3301
0.06%
Altın
986.31
0.64%
Borsa
3256
0.00%
Bitcoin
351.994
-1.07%
BTXN Coin
7.95
-0.50%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, bursluluk sınavı ne zaman açıklanacak?

    2022 bursluluk sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sorusu gündeme geldi.İşte o tarih..
    • 21.09.2022 - 12:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, bursluluk sınavı ne zaman açıklanacak?

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen 2022 bursluluk sınavı 4 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirildi.

    Sınava giren adaylar sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı.

    Peki 2022 Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklancak? Heyecanla sınav sonuçlarının açıklanmasını bekleyenlerin araştırdığı tarih belli oldu. İşte o tarih..

    Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı, bursluluk sınavı ne zaman açıklanacak? #1

    Bursluluk sınavı

    2022 bursluluk sınavı sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 23 Eylül 2022 tarihinde açıklanacak.


    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Tekirdağ'da korkunç kaza: 1 ölü 5 yaralı
    3. Sayfa

    Tekirdağ'da korkunç kaza: 1 ölü 5 yaralı

    Diyarbakır'da eşini öldürüp kayıp ilanında bulundu: Gerçek ise yıllar sonra ortaya çıktı
    3. Sayfa

    Diyarbakır'da eşini öldürüp kayıp ilanında bulundu: Gerçek ise yıllar sonra ortaya çıktı

    Görüş Bildir