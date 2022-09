Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB İOKBS sonuç tarihi...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından merkezi olarak düzenlenen bursluluk sınavı sonuçları merak edilmeye başlandı. Peki, Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından merkezi olarak düzenlenen bursluluk sınavı, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıflara yönelik olarak yapıldı.

Bu sınavın başvuruları ise 21 Nisan 2022 ve 13 Mayıs 2022 tarihleri aralığında alındı.

Bu sınava girmek için başvuru yapan öğrenciler, 4 Eylül 2022 Pazar günü şanslarını denedi.

Sınavdan çıktıktan sonra burs almakn için sonuçları bekleyenler, "Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunu araştırmaya başladı.

Peki, Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte yanıtı....

Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınav sonuçları 23 Eylül 2022 tarihinden itibaren https://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi halinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

Puanlama hesaplaması

a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

b. İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.