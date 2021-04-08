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    Bursluluk Sınavı ve Adaylık Kaldırma Sınavı ertelendi

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 25 Nisan'da yapılacak bursluluk sınavı ve Adaylık Kaldırma Sınavı'nın ertelendiğini duyurdu.
    • AA
    • 08.04.2021 - 22:46
    • Güncelleme : 08.04.2021 - 23:46
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    Bursluluk Sınavı ve Adaylık Kaldırma Sınavı ertelendi

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, HaberTürk TV'de gündeme dair soruları yanıtladı.

    ERTELENDİ

    Bakan Selçuk, 25 Nisan'da yapılacak bursluluk sınavı ve Adaylık Kaldırma Sınavı'nın ertelendiğini duyurarak, şu ifadeleri kullandı:

    "1 milyon civarında öğrencimizin bursluluk sınavı var 25 Nisan'da, bunu erteliyoruz. Ne zamana erteliyoruz söyleyemiyorum, geçen sene eylüle ertelemiştik."

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