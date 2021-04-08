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Bursluluk Sınavı ve Adaylık Kaldırma Sınavı ertelendi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 25 Nisan'da yapılacak bursluluk sınavı ve Adaylık Kaldırma Sınavı'nın ertelendiğini duyurdu.
- AA
- 08.04.2021 - 22:46
- Güncelleme : 08.04.2021 - 23:46
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, HaberTürk TV'de gündeme dair soruları yanıtladı.
ERTELENDİ
Bakan Selçuk, 25 Nisan'da yapılacak bursluluk sınavı ve Adaylık Kaldırma Sınavı'nın ertelendiğini duyurarak, şu ifadeleri kullandı:
"1 milyon civarında öğrencimizin bursluluk sınavı var 25 Nisan'da, bunu erteliyoruz. Ne zamana erteliyoruz söyleyemiyorum, geçen sene eylüle ertelemiştik."