Canlı sınıf uygulaması nedir? MEB canlı sınıf uygulaması ne zaman ve nasıl olacak?

Canlı sınıf uygulaması nedir? MEB canlı sınıf uygulaması ne zaman ve nasıl olacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, canlı sınıf uygulamasını Türkiye genelinde yaygınlaştıracaklarını açıkladı. Peki canlı sınıf nedir? Canlı sınıf uygulaması hakkında merak edilenler..

Pandemi süreciyle birlikte başlatılan uzaktan eğitim sistemi temellerinin sağlamlaştırılması ve kalıcı bir yöntem olmasına yönelik çabalar sürüyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, canlı sınıf uygulamasına ilişkin son dakika açıklamasında bulunarak canlı sınıf uygulamasının dair detayları duyurdu.

Selçuk, "Bu mutluluğu görüp de paylaşmamak mümkün mü? Sağlık koşulları nedeniyle evinde olan Duru kuzumu öğretmenine ve arkadaşlarına kavuşturan Giresun Piraziz Eren Ömer Hekim İlkokulundaki meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Canlı sınıf uygulamamızı yakında tüm ülkeye yaygınlaştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Akabinde öğrenciler ve veliler hızla canlı sınıf uygulamasına dair detayları araştırmaya başladı. Canlı sınıf uygulaması nedir, nasıl olacak, ne zaman başlayacak? merak ediliyor.

İşte Ziya Selçuk'tan canlı sınıf uygulaması açıklaması..

CANLI SINIF UYGULAMASI NEDİR?

Canlı sınıf uygulaması Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 29 Mart 2020’den beri Ankara ve İstanbul’da pilot uygulaması yapılan, 8. ve 12. sınıftaki LGS ve YKS’ye hazırlanan öğrenciler ile bu öğrencilerin kendi öğretmenlerini bir araya getiren bir platformdur. Türkiye’de 8. sınıfta 1 milyon 700 bin, 12. sınıfta 1 milyon öğrenci bulunuyor. Pilot çalışmaların ardından canlı sınıf uygulaması kademeli olarak Türkiye geneline yaygınlaştırılacak ve binlerce öğrenci bu uygulamadan faydalanabilecek.

CANLI SINIF UYGULAMASI NE ZAMAN VE NASIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuyla ilgili attığı tweette pilot uygulamadan yaygın uygulamaya ne zaman geçileceğini belirtmezken kısa zamanda yaygınlaştıracaklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığının açıklamasına göre canlı sınıfların oluşturulmasından okul müdürleri sorumlu olacak.

Canlı sınıfların oluşturulmasında okul müdürleri yetkili olacak. Öğrencilerin ve öğretmenlerin bilgisayarlarına canlı sınıflar için gerekli programlar yüklenecek. Okul müdürleri, öğrencileri canlı ders programlarına ilişkin bilgilendirecek.