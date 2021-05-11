Caribou matematik yarışması şampiyonu Türkiye'den

6.'sı gerçekleştirilen Uluslararası Caribou Contest Matematik Yarışması'nın şampiyonu 8. sınıf öğrencisi Semih Koçer oldu.

Dünya'nın birçok yerinden katılımın gerçekleştiği Uluslararası Caribou Contest Matematik Yarışması'nın 6.'sı sonuçlandı.

6 bin 679 öğrencinin katıldığı yarışmada, 8. sınıf öğrencisi Semih Koçer, kendi kategorisindeki tüm soruları doğru cevaplayarak dünya şampiyonu oldu.

Küçük yaşlardan beri matematiğe ilgi duyduğunu söyleyen Koçer, elde ettiği başarısıyla hem ailesini hem de ülkesini gururlandırdı.

YARIŞMA İNTERNET ORTAMINDA DÜZENLENİYOR

Kanada merkezli Uluslararası Caribou Contest Matematik Yarışması, öğrencilerin matematik alanında keyifli vakit geçirmelerini sağlarken, düzenlediği matematik yarışmasını internet ortamında İngilizce olarak düzenleniyor.

YARIŞMAYA TÜRKİYE'DEN 194 ÖĞRENCİ KATILDI

Ayrıca Türkiye genelinde yarışmaya katılan 194 öğrenciden 5’i kendi kategorisinde dünya genelinde ilk 200’de, 23 öğrenci de kendi kategorisinde Türkiye genelinde ilk 100’de yer aldı.