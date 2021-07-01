Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin en yaşlı mezunu

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde bu sene bir ilk yaşandı. Yıllar önce tıp eğitimi hayali kuran 74 yaşındaki Nimet Süner, bu yıl mezun olarak doktor oldu.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 194’üncü yıl 188’inci dönem mezuniyet töreni, Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleşti.

2014 yılından bu yana Türkçe ve İngilizce tıp programlarında öğrenim gören mezunlar, coşkulu bir törenin ardından keplerini havaya fırlatarak, öğrenci olarak girdikleri okuldan doktor olarak ayrıldı.

FAKÜLTEDE BİR İLK

Doktor olan tıp fakültesi öğrencilerinin, kendilerini eğiten ve mezuniyette yanlarında olan hocaları ile coşkulu oldukları mezuniyet töreninde, bir ilk yaşandı.

Mezuniyet törenine gelenler, mezun doktor adaylarının yanında, oldukça yaşı ilerleyen bir mezun doktor görünce, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Yıllar önce tıp eğitimi hayali kuran 74 yaşındaki Nimet Süner, bu sene mezun olarak doktor oldu.

“9 SENEMİ ALDI”

Süner, "1964-1965 senesi girişliyim. 3’üncü sınıfta okuduğum sene evlendim. 2 sene ara verdim, geri döndüğümde üniversite kaydımı silmişti. Çalışma hayatına başladım, 35 sene çalıştım. Emekli oldum. Emekli olduktan sonra çeşitli kurslara gittim. Bir gün televizyon izlerken eski öğrencilere af çıktığını gördüm ve yarım bıraktığım okulumu bitirmeye karar verdim. Okula geri döndükten sonra kolay bitiremedim 9 senemi aldı." dedi.

“BU YAŞTAN SONRA ZOR OLMAZ MI DİYEN HOCALARIM OLDU”

Doktorluk yapmak istediğini dile getiren Süner, "Doktorluk mesleğimi yapmak tabii ki isterim. Koşullara bağlı, yaşımın dörtte üçünü doldurdum. 100 sene olarak hesaplarsak bunu yapmak isterim. Yaşımın büyük olmasından dolayı devlet memuru olamam. Serbest çalışabilirim, iş yeri hekimliği ve tıpla ilgili faaliyetlerde bulunabilirim. Çevremden çok güzel tepkiler aldım. Oğlum, gelinim ve torunum çok destek oldu. Okulda arkadaşlarım benden memnundular okulda diyaloglarım çok iyiydi. Hocalarımız ilk başta alışamadılar. Yaşımdan dolayı ‘nasıl bir cesaret, nasıl bitireceksin, bu yaştan sonra zor olmaz mı?’ diyen hocalarım oldu. Hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadım. Ben pes etmesini sevmeyen bir insanım. Üzüldüğüm zamanlar oldu, feryat ettiğim zamanlar oldu ve hiçbir zaman okulumu bırakmayı düşünmedim. Rüya gibiydi, ani bir kararla okula başladım ve bitirdim." diye konuştu.