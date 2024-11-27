Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA & Ensonhaber

"Müzenin Kuklası" gösterisi, her hafta cuma günü ÇASAMER’de 4-10 yaş arası çocuklarla buluşuyor.

Gösterinin başrolünde, "Tarçın" adındaki kukla, 84 yaşındaki babaannesiyle yaptığı neşeli diyaloglar eşliğinde, çocuklara Çanakkale Savaşları'nın kahramanlık dolu hikayelerini anlatıyor. Eğlenceli ve öğretici bir yolculuk sunan gösteri, küçük izleyicilere tarihi bir deneyim yaşatmayı hedefliyor.

BABAANNESİNDEN KAHRAMANLIK HİKAYELERİ DİNLEYEN TORUN

Gösteri, Tarçın’ın, Tarihi Alan Başkanlığında "tarih koruyucusu" olarak çalışan babaannesini ziyarete gelmesiyle başlıyor. Her ziyaretinde, babaannesi Tarçın'a Çanakkale'nin kahramanlarının gerçek hayat hikayelerini ve savaşlarda üstlendikleri rolleri anlatıyor. Tarçın'ın meraklı tavırları ve babaannesiyle tatlı atışmaları, hikayeleri daha da eğlenceli hale getiriyor.

Tarihi kahramanlık öykülerini anlatan gösteri, Tarçın'ın annesiyle eve dönmesiyle sona eriyor; ancak bu ayrılık, çocukları bir sonraki haftanın hikayesi için heyecanlı bir şekilde beklemeye sevk ediyor.

ÇANAKKALE KAHRAMANLARINI ÇOCUKLARA KUKLALARLA ANLATIYORLAR

Nazım Öney Olcaytu, eylül ayından bu yana Çanakkale kahramanlarını konu alan kukla gösterileri düzenlediklerini belirtti. Geçmişte müzede "Karagöz" gösterileri düzenlediklerini ve bu etkinliklerin devamı için gelen taleplerin ardından, kahramanlık hikayelerinin kuklalarla anlatılması fikrinin doğduğunu ifade ederek şunları söyledi:

Her ay bir Çanakkale kahramanını tanıtmaya karar verdik ve tüm hikayeleri gerçek olaylara dayandırarak Tarçın ile babaannesi üzerinden kurguladık. Şimdiye kadar 11 farklı kahramanı tanıttık ve bu etkinliğe devam etmeyi umuyoruz

Tarçın’ı seslendiren Müzeyyen Aslan ise, çocukların gösteriye olan ilgisinin kendisini çok memnun ettiğini ifade etti:

Tarçın'a büyük bir ilgi var, çocuklar onun yaramazlıklarında kendilerini buluyor. Gösteri boyunca hem eğleniyorlar hem de Çanakkale Savaşları hakkında önemli bilgiler ediniyorlar. Tarçın ve babaannesi arasındaki diyaloglar, tarihi kahramanları çocuklara sevdirmekte oldukça etkili oluyor. Çanakkale'yi kuklalar aracılığıyla anlatan ilk ekibiz.

ÇOCUKLAR, TARÇIN İLE BABAANNESİNİ ÇOK SEVDİ

Gösteriyi izleyen 6 yaşındaki Rana Ay, Tarçın ve babaannesinin hikayelerini çok sevdiğini belirterek, "Gösteri harikaydı, tekrar gelmek istiyorum!" sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.

Deniz Şahin Kaya, gösteri sayesinde Atatürk'ün düşmanları nasıl yendiğini öğrendiğini söylerken, Sıla Akyüz de Tarçın ile babaannesinin Çanakkale'deki tarihi olayları eğlenceli bir şekilde anlattığını ifade ederek, "Hem çok şey öğrendim hem de çok eğlendim" dedi.

Doğa Kılıçarslan, Çanakkale Savaşları'nda askerlerin cephede nasıl şartlarda yaşadıklarını ve neler yediklerini öğrendiğini paylaştı. 6 yaşındaki Aren Ayaz ise, "Gösteride Atatürk’ün cephelerde geçen hayatını öğrendim." diyerek etkinliğin tarihi bilgilerle dolu olduğunu vurguladı.