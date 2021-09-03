Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa'da son 20 yılda öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülke Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa'da son 20 yılda öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülke Türkiye

Türkiye'nin Avrupa'ya oranla eğitimde oldukça ileri bir seviyede olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, OECD verileriyle birlikte durumu açıkladı.

2021 öğretmen atamalarının gerçekleştirildiği sırada kuraya katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eğitime ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin birçok Avrupa ülkesine oranla eğitim ve öğretmen hakları noktasında ileri seviyede olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, OECD verilerini de açıkladı.

2002 yılında 500 bin civarında öğretmen olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sayının 1 milyon 200 binlere ulaştığını belirtti.

"ÖĞRETMEN MAAŞLARINI EN ÇOK İYİLEŞTİREN ÜLKE TÜRKİYE'DİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitime ayrılan bütçenin tüm kurumlar arasında ilk sıraya çekildiğinin altını çizerek, "Bu sürecin asli unsuru olan öğretmenlerimizin özlük haklarında büyük iyileştirmeler yaptık. Nitekim Avrupa'da son 20 yılda öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülke Türkiye'dir. AB'nin bu konudaki raporuna göre Avrupa'da öğretmenler için zorunlu ders saati en düşük ülke yine Türkiye'dir." dedi.

"700 BİN ÖĞRETMENİ DÖNEMİMİZDE ATADIK"

Yüz binlerce öğretmen ataması yapıldığına dikkat çeken Erdoğan, "Okullarda görev yapan öğretmenlerimizin 700 binini bizim dönemimizde atayarak öğretmen ihtiyacımnızı hızla kapattı.

İnşaa ettiğimiz okullar ve dersliklerle sınıfların öğrenci mevcutlarını azalttık. Geçmişte ortalama 30 civarındaki saısıyla OECD üleklerinin çok üstünde olan sınıf mevcutlarımız 22 civarındadır." ifadelerini kullandı.

"OECD ORTALAMASINI YAKALADIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün artık Türkiye'deki sınıf ortalama mavcutları İngiltere, Avusturalya, Fransa gibi ülkelerdekinden daha düşük, Almanya ve ABD'yle yaklaşık aynı seviyededir.

Yaptığımız atamalarla ilkokullarda 15, orta okul ve lisede 13 öğrenci düşen OECD ortalamasını yakaladık." açıklamasında bulundu.