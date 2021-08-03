Deniz ulaştırma ve işletme mühendisliği nedir, ne iş yapar? Deniz ulaştırma ve işletme mühendisliği mezunları

Deniz ulaştırma ve işletme mühendisliği nedir, ne iş yapar? Deniz ulaştırma ve işletme mühendisliği mezunları

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğlencileri tercih heyecanı sardı. Tercih edilecek bölümlerden birisi olan Deniz ulaştırma ve işletme mühendisliği ise ilgi çekiyor. İşte bölüm detayları..

YKS sınavının ardından, adaylar için en önemli aşamalardan birisi olan üniversite tercihleri başlamak üzere.

Tercihler 5 Ağustos itibarıyla başlayacak ve adaylar hayal ettikleri üniversitelerde okuma fırsatı elde edecek.

Tercih heyecanı yaşayan adayların bazı seçecekler bölümleri belirlerken bazıları ise henüz hangi bölümü yazacağına karar vermedi.

Kararsız kalan adaylar, Deniz ulaştırma ve işletme mühendisliği bölümüne ilişkin araştırma yapıyor.

Peki, Deniz ulaştırma ve işletme mühendisliği nedir, ne iş yapar? İşte detaylar..

DENİZ ULAŞTIRMA VE İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ NEDİR?

Deniz ulaştırma ve işletme mühendisliği programının amacı, mezunlarını ticaret gemilerinde güverte zabitliği görevlerine hazırlamaktır.

Lisanslı denizci olarak çalışan deniz ulaştırma işletme mühendisinin gemideki iş statüsü üst sıralarda yer alır ve bazı durumlarda kaptan ile eşit görevler paylaşır.

DENİZ ULAŞTIRMA VE İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ NE İŞ YAPAR?