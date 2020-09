DGS 2020 sonuçları açıklandı mı? DGS ertelendi mi? DGS 2020 soru ve cevapları...

DGS'ye giren adaylar, ÖSYM'nin açıklayacağı DGS sonuçlarını bekliyor. Sınava girenler 'DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?' diye sormaya başladı. DGS 2020 sonuçları açıklandı...

Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) giren adaylar için heyecanlı bekleyiş sürerken, sınav sonucunu bekleyenler 'DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak' sorusunun cevabını aramaya başladı.

DGS sonuçları açıklandığı anda boş kontenjanlarla tercih yapmak isteyen DGS adayları, DGS sınavının ne zaman sonuçlanacağını oldukça merak ediyor.

Peki, DGS sınav sonuçları açıklandı mı? ÖSYM, DGS sınav sonuçlarını ne zaman açıklayacak? DGS tercihleri ne zaman başlıyor? Detaylar haberimizde...

DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

Aygün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Değerli adaylarımız, 9 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2020-DGS sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler." dedi.

ÖSYM DE DUYURDU

ÖSYM'nin internet sitesinde yapılan duyuruda da 2020 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına (2020-DGS) ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı, adayların sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebileceği kaydedildi.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAKTI?

DGS sonuçlarının, ÖSYM'nin takvimine göre 9 Eylül 2020 Çarşamba günü açıklanması bekleniyordu.

SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Adayın sınav sonuç bilgisinde;a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayılarıb) Ön lisans başarı puanıc) 2020-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır.

DGS SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIYOR?

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

ÖSYM EĞİTİM BİLGİLERİ NASIL GÜNCELLENİR?

Eğitim bilgilerinde eksiklik/hata olan adayların, mezun oldukları/olacakları yükseköğretim kurumları ile görüşerek eğitim bilgilerini YÖKSİS’te düzelttirmeleri ve bu düzeltme işlemi sonrasında 27 Ağustos-01 Eylül 2020 tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr/DGS/2020/1/BasvuruEgitimGuncelle adresinden düzelttirdikleri eğitim bilgilerini seçerek onaylamaları gerekmektedir.

Adaylara, kamuoyuna ve ilgili Üniversite Rektörlüklerine önemle duyurulur.

ÖSYM'DEN ADAYLARA UYARI

ÖSYM bugün DGS adaylarına önemli bir uyarıda bulundu. İşte ÖSYM'den yapılan açıklama:

"2020-DGS’ye giren adayların, 27 Ağustos- 01 Eylül 2020 tarihleri arasında ön lisans seviyesindeki eğitim bilgilerini Yükseköğretim Bilgi Sisteminde (YÖKSİS) kontrol etmeleri ve 2020-DGS değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmasını istedikleri eğitim bilgilerini ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) seçerek onaylamaları gerekmektedir. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) seçme ve onaylama işlemi 01 Eylül 2020 tarihi saat 16.00’ya kadar yapılabilecektir.2020-DGS’ye giren tüm adayların 27 Ağustos- 01 Eylül 2020 tarihleri arasında eğitim bilgisi seçme işlemini gerçekleştirmesi gerekmektedir. Eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemleri, 01 Eylül 2020 tarihinde saat 16.00’da sona ereceğinden bu tarihten sonra değişiklik/düzeltme yapılamayacaktır. Adayların bireysel olarak veya yükseköğretim kurumlarının doğrudan Merkezimize yapacakları değişiklik/düzeltme talepleri işleme alınmayacaktır."

DGS PUANI NASIL HESAPLANIR?

Sınav sonuçlarını heyecanla bekleyen adaylar, 'DGS puanları nasıl ya da neye göre hesaplanacak?' sorusunun cevaını da merak ediyor.

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans başarı puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede esas alınacak DGS puanları hesaplanacaktır.

DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Başarı Puanının ağırlıklarını belirleyen katsayılar, Tablo-A’da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır.

Her iki testten de en az 0,5 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 0,5 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır. 2021 yılı ve müteakip yıllarda yapılacak olan DGS’de ise her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır.

Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır. 2019-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2020-DGS’de ÖBP’leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır.

2020-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2021-DGS’de ilgili ÖBP’leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır.