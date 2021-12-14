DGS 2022 ne zaman yapılacak? İşte DGS başvuru ve sınav tarihi

DGS 2022 ne zaman yapılacak? İşte DGS başvuru ve sınav tarihi

Ön lisans eğitimini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen öğrencilerin katılım sağladığı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru ve sınav tarihi araştırılıyor. Peki 2022 DGS ne zaman yapılacak?

2022 yılı sınav takvimi, yeni yıla sayılı günler kala milyonlarca öğrenci tarafından merakla bekleniyordu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), başvuru ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2022 Yılı ÖSYM sınav takvimini açıkladı.

Yüksekokul ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmalarını sağlayan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tarihi, ÖSYM 2022 sınav takvimi içerisinde duyuruldu.

Her yıl iki kez düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı'na girecek olan adaylar, sınav takvimi ve başvuru tarihlerini merak ediyor.

Peki DGS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? DGS başvuru tarihleri ne zaman? İşte 2022 DGS başvuru ve sınav tarihi...

2022 DGS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM 2022 yılı sınav takvimine göre Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 3 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

DGS başvuruları, 13 Mayıs-23 Mayıs 2022 tarihleri arasında alınacak. Normal başvuru süresi içerisinde başvurularını tamamlayamayan adayların başvuruları ise 31 Mayıs 2022 geç başvuru gününde alınacak.

2022 DGS sonuçları ise 12 Ağustos 2022 tarihinde erişime açılacak. Bu tarihte adayların tercihlerinde kullanacakları puanları ortaya çıkacak.



