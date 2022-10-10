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    DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 DGS sonuç takvimi..

    Dikey Geçiş Sınavı ek tercihlerini yapan adaylar tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı.Peki tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
    • 10.10.2022 - 12:24
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    DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 DGS sonuç takvimi..

    Dikey Geçi Sınavı ek tercihleri 4 Ekim 2022 tarihinde başladı ve bugün son bulacak.Tercih yapan adaylar şimdiden tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı.

    DGS ek tercih sonuçları hakkında aramalar hız kazandı.4 Ekim'de başlayan tercih döneminde adaylar üniversitelerin boş kalan kontenjanlarına yerleşmek için tercihlerini yaptılar.

    ÖSYM tarafından başlatılan DGS ek tercih işlemleri bugün itibariyle son bulacak. Adaylar tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını öğrenmek istiyor.Peki, DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

    DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 DGS sonuç takvimi.. #1

    DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

    DGS ek tercihlerinin ne zaman açıklanacağı konusunda henüz ÖSYM tarafından bir resmi açıklama yapılmadı.Ancak DGS ek tercih sonuçlarının Ekim ayı sonunda açıklanması bekleniyor.


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