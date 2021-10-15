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    DGS ek tercihleri başladı

    ÖSYM, ek tercih işlemlerinin 21 Ekim'e kadar yapılabileceğini duyurdu.
    • AA
    • 15.10.2021 - 10:34
    • Güncelleme : 15.10.2021 - 10:43
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    DGS ek tercihleri başladı

    Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kapsamında adayların ek tercihleri alınmaya başlandı.

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), konuyla ilgili açıklama yaptı.

    SON TARİH 21 EKİM

    ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2021-Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) ek tercih işlemleri, bugünden itibaren 21 Ekim'e kadar yapılacak.

    Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, TC kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacak.

    DGS ek tercihleri başladı #1

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