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DGS tercih ekranı 2021: DGS tercihleri nasıl yapılır?

DGS tercih ekranı 2021: DGS tercihleri nasıl yapılır?

ÖSYM, DGS tercih işlemlerinin başladığını duyurdu. Tercih yapacak adaylar giriş ekranı ve dikkat edilmesi gereken detayları araştırıyor. Peki DGS tercihi nereden ve nasıl yapılır? İşte detaylar...