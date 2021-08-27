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- DGS tercih ekranı 2021: DGS tercihleri nasıl yapılır?
DGS tercih ekranı 2021: DGS tercihleri nasıl yapılır?
- Haber Merkezi
- 27.08.2021 - 12:28
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, binlerce öğrencinin heyecanla beklediği haberi verdi.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Aygün, "Değerli DGS adaylarımız, 2021-DGS tercih işlemleri başlamıştır. Tercihlerinizi 27 Ağustos-7 Eylül 2021 tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim. #2021DGS" ifadelerini kullandı.
Tercih için ekran başına geçen adaylar, DGS 2021 tercihlerine dair detayları sorguluyor. ÖSYM DGS tercih ekranı ve DGS tercihleri nasıl yapılır sorusu en merak edilenler arasında yerini aldı.
Peki DGS tercihleri nereden ve nasıl yapılır? İşte ÖSYM DGS tercih ekranı ve detaylar...
DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Adayların merakla beklediği DGS tercihleri başladı. Tercihler, https://ais.osym.gov.tr sayfasından ve ÖSYM AİS mobil uygulamaları üzerinden gerçekleştirilecek.
DGS 2021 TERCİH TARİHLERİ
2021 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) tercih işlemleri, 27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.