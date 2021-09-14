DGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? İşte 2021 DGS tercih sonuçları sorgulama ekranı

DGS'ye katılım sağlayan adaylar, DGS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ederken ÖSYM, 2021 DGS tercih sonuçlarının açıklandığını duyurdu. İşte 2021 DGS tercih sonuçları sorgulama ekranı

11 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilen Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021 DGS) tercih işlemleri, 7 Eylül 2021 tarihi itibarıyla sona ermişti.

Başvuru işleminlerini tamamlayan adaylar, sürenin sona ermesinin ardından DGS tercih sonuçları için bekleyişe geçmişti.

''DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusuna yanıt aranırken ÖSYM bir son dakika açıklamasında bulunarak DGS yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

İşte 2021 ÖSYM DGS tercih sonuçları sorgulama ekranı...

2021 DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, 27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlandı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Eylül 2021 tarihinde 14.00’ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 17-24 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 17-22 Eylül 2021 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.

E-kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adayların, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak olan tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekmektedir.

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.''



