- Haberler
- Eğitim Haberleri
- DHBT ne zaman, saat kaçta? 2020 KPSS DHBT giriş belgesi alma ekranı
DHBT ne zaman, saat kaçta? 2020 KPSS DHBT giriş belgesi alma ekranı
Covid-19 salgını nedeniyle 2021'e ertelenen 2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi için geri sayım devam ediyor. Adaylar, DHBT hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, KPSSDHBT ne zaman, saat kaçta?
- Haber Merkezi
- 10.04.2021 - 13:07
- Güncelleme : 10.04.2021 - 14:16
Koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen 2020 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi için geri sayım devam ediyor.
Sınava katılım sağlayacak adaylar, 'DHBT ne zaman, saat kaçta? 2020 KPSS DHBT giriş belgesi nereden alınır?' sorularına yanıt arıyor.
Peki, DHBT ne zaman, saat kaçta? İşte, 2020 KPSS DHBT giriş belgesi alma ekranı..
2020 KPSS DHBT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Covid-19 salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen KPSS DHBT, 11 Nisan Pazar günü yani yarın gerçekleştirilecek.
Sınav saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 60 dakika süre tanınacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
2020 KPSS DHBT GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI
11 NİSAN 2021 PAZAR GÜNÜ 07.00-10.00 SAATLERİ ARASINDA AÇIK OLACAK İL/İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ