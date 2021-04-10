Haberler

Eğitim Haberleri

DHBT ne zaman, saat kaçta? 2020 KPSS DHBT giriş belgesi alma ekranı

DHBT ne zaman, saat kaçta? 2020 KPSS DHBT giriş belgesi alma ekranı

Covid-19 salgını nedeniyle 2021'e ertelenen 2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi için geri sayım devam ediyor. Adaylar, DHBT hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, KPSSDHBT ne zaman, saat kaçta?