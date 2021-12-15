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DHBT sınavı ne zaman yapılacak? 2022 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi'nin tarihi...

DHBT sınavı ne zaman yapılacak? 2022 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi'nin tarihi...

2022 DHBT sınavı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın din hizmetlerinde görev almak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, DHBT sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?