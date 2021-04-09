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- DİB MBSTS sınavı ne zaman, saat kaçta? 2021 DİB MBSTS sınav giriş belgesi alma ekranı
DİB MBSTS sınavı ne zaman, saat kaçta? 2021 DİB MBSTS sınav giriş belgesi alma ekranı
- Haber Merkezi
- 09.04.2021 - 14:58
- Güncelleme : 10.04.2021 - 08:24
2021 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (DİB-MBSTS) için geri sayım devam ederken sınava katılacak adaylar da araştırmalarını hızlandırdı.,
'DİB MBSTS ne zaman, saat kaçta? DİB MBSTS giriş belgesi nereden alınır?' sorularının yanıtlar araştırılmaya başlandı.
Peki, DİB MBSTS sınavı ne zaman, saat kaçta? İşte, 2021 DİB MBSTS sınav giriş belgesi alma ekranı..
2021 DİB MBSTS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2021 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2021-DİB-MBSTS), 10 Nisan 2021 tarihinde yapılacak.
2021 DİB-MBSTS kılavuzunda yer alan bilgilere göre, sınav saat 14.45’te başlayacak ve 90 dakika sürecek. Yani sınav saat 16.15'te sona erecek. Adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
2021 DİB MBSTS SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI