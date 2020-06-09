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    Dikey Geçiş Sınavı için başvurular başladı

    2020-DGS başvuruları, bugünden itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla elektronik ortamda veya bireysel olarak Başkanlığın "ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapılabilecek.
    • AA
    • 09.06.2020 - 11:03
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    Dikey Geçiş Sınavı için başvurular başladı

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı için (2020-DGS) başvurular başladı.

    17 HAZİRAN'DA SONA ERECEK

    ÖSYM'den yapılan açıklamada, 2020-DGS'nin 9 Ağustos'ta yapılacağı hatırlatıldı. Adaylar, başvurularını 9-17 Haziran tarihleri arasında, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla elektronik ortamda veya bireysel olarak Başkanlığın "ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapabilecek.

    Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-DGS Kılavuzu'nda yer alıyor.

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