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Dikey Geçiş Sınavı için başvurular başladı

Dikey Geçiş Sınavı için başvurular başladı

2020-DGS başvuruları, bugünden itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla elektronik ortamda veya bireysel olarak Başkanlığın "ais.osym.gov.tr" internet adresinden yapılabilecek.