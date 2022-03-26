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    Dikkat eksikliğini satrançla yenen Gaziantepli genç, 47 madalya kazandı

    Annesinin dikkat eksikliğini yenmesi için 8 yıl önce satranca başlattığı 15 yaşındaki Mehmet Polat, bu alandaki yeteneğiyle 5 birincilik elde etti, 47 madalya ve 10 kupa kazandı.
    • AA
    • 26.03.2022 - 03:41
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    Dikkat eksikliğini satrançla yenen Gaziantepli genç, 47 madalya kazandı

    Ev hanımı Fatma Polat, epilepsi hastalığı nedeniyle yaşadığı unutkanlığı yenmek için doktorların önerisiyle satranca başladı. Polat, satrancı dikkat eksikliği ve odaklanma sorunu yaşayan oğlu Mehmet'e de öğretti.

    OĞLU 8 YILDA 47 MADALYA KAZANDI

    Şehitkamil Belediyesi Satranç Merkezine giden anne ve oğlu, bu sporda zamanla ilerleme kaydetti. Mehmet, satrançla birlikte bir yandan dikkat eksikliğini yenerken diğer yandan başarısını 8 yılda katıldığı Türkiye ve Gaziantep'teki şampiyonalarda elde ettiği 5 birincilik, 47 madalya ve 10 kupa ile taçlandırdı.

    Dikkat eksikliğini satrançla yenen Gaziantepli genç, 47 madalya kazandı - VİDEO

    HASTALIĞI GERİLEDİ, NÖBETLERİ AZALDI

    Anne Fatma Polat, satranç oynamadan önce çok fazla unutkanlığının olduğunu ve epilepsi hastalığından dolayı sık sık nöbet geçirdiğini söyledi.

    Doktorların tavsiyesi ve yaptığı araştırmalar sonucu evde satranç öğrenmeye başladığını anlatan Polat, "Satranç oynamaya başladıktan sonra unutkanlığım azaldı. Yemeği ocağa koyduğumda unutuyordum. Şimdilerde bakıyorum, yemeğin ocakta olduğunu unutmuyorum. Satranç ile uğraştıktan sonra beynin daha iyi çalıştığını, unutkanlığımın giderek azaldığını fark ettim." dedi.

    Dikkat eksikliğini satrançla yenen Gaziantepli genç, 47 madalya kazandı #1

    Dikkat eksikliği sorunu olan oğluna da satrancı öğrettiğini ifade eden Polat, "Satranç, bana da oğluma da çok iyi geldi. Şu an çocuğumun en ufak bir şey bile gözünden kaçmıyor. Satranç oynarken birkaç hamle sonrasını düşünebiliyor. Keskin bir bakışı var. Satrancın derslerine de olumlu yansıması da oldu. Matematiği çok seviyor. Okulda denemelerde derece yapıyor." diye konuştu.

    Dikkat eksikliğini satrançla yenen Gaziantepli genç, 47 madalya kazandı #2

    HEDEFİ AVRUPA ŞAMPİYONASI

    Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi birinci sınıf öğrencisi Mehmet Polat ise yaklaşık 8 yıldır satranç oynadığını söyledi.

    Şehitkamil Belediyesi Satranç Merkezine kayıt olduğunu, satranç oynayınca huzur bulduğunu ifade eden Polat, şöyle konuştu:

    Dikkat eksikliğini satrançla yenen Gaziantepli genç, 47 madalya kazandı #3

    "Bende satranç oynamak hobi etkisi oluşturdu. Küçüklüğümden beri hiperaktif biriydim. Yerimde duramazdım. Dikkat bozukluğum vardı. Satranç ile tanıştıktan sonra dikkat bozukluğunu yendim. Fen lisesini kazanmamda satrancın katkısını gördüm. Satranç ayrıca matematik ve strateji geliştiriyor. Bundan dolayı etkisi büyük. Hedefim Avrupa'da turnuvaya gitmek. "

    Dikkat eksikliğini satrançla yenen Gaziantepli genç, 47 madalya kazandı #4

    "MEHMET, SÜREKLİ BAŞARILARA KOŞUYOR"

    Şehitkamil Belediyesi Satranç Merkezi sorumlusu Veysel Çankaya ise 12 yıldır satranç merkezinde eğitmenlik yaptığını, Mehmet'in 7 yaşında annesi ile birlikte merkeze geldiğini ve annesinin oğlunda dikkat eksikliğinin olduğunu söylediğini belirtti.

    Dikkat eksikliğini satrançla yenen Gaziantepli genç, 47 madalya kazandı #5

    Anne ve oğluna yardımcı olmaya çalıştıklarını, Mehmet'in yavaş yavaş satrancı öğrendikten sonra organizasyonlarda başarılar elde ettiğini ifade eden Çankaya, "Kendi yaş gruplarında Gaziantep il birinciliği elde etti. Daha sonra Türkiye Şampiyonası'na katıldı. Mehmet Polat'ın şu anda kupa ve madalyalarını saymakla bitiremeyiz. Sürekli başarılara koşuyor. İnşallah hedefimiz uluslararası yarışmalara katılmak." diye konuştu.

    Dikkat eksikliğini satrançla yenen Gaziantepli genç, 47 madalya kazandı #6

    Dikkat eksikliğini satrançla yenen Gaziantepli genç, 47 madalya kazandı #7

    Dikkat eksikliğini satrançla yenen Gaziantepli genç, 47 madalya kazandı #8

    Dikkat eksikliğini satrançla yenen Gaziantepli genç, 47 madalya kazandı #9

    Dikkat eksikliğini satrançla yenen Gaziantepli genç, 47 madalya kazandı #10


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