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    Diyarbakır'da 'çocuk üniversitesi'nde geleceğin üniversite öğrencileri yetiştiriliyor

    Diyarbakır Dicle Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesindeki "Çocuk Üniversitesi"nde öğrenciler geleceğe hazırlanıyor.
    • AA
    • 28.03.2022 - 01:23
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    Diyarbakır'da 'çocuk üniversitesi'nde geleceğin üniversite öğrencileri yetiştiriliyor

    Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde geçen yıl hizmete giren "Dicle Çocuk Üniversitesi"nde bilim, teknoloji, sanat, kültür ve spor alanlarında 30 atölye çalışması ile 6-18 yaş arası öğrencilere hizmet sunuluyor.

    ÇOĞU DEZAVANTAJLI 600'DEN FAZLA ÖĞRENCİ YARARLANDI

    Çocuk Üniversitesinde, yaklaşık 5 ay içinde büyük çoğunluğu dezavantajlılar olmak üzere 650 öğrenci, atölye çalışmalarından ücretsiz yararlandı.

    Atölye çalışmalarıyla öğrencilere yaşam becerilerini geliştirme ve hayallerindeki meslekleri öğrenme fırsatı sunuluyor.

    AMAÇ, ÇOCUKLARI İLGİ ALANLARINA YÖNLENDİRMEK

    Dicle Üniversitesi (DÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi ve Çocuk Üniversitesi Müdürü Doç. Dr. Pelin Karatay Gögül, amaçlarının çocuklara ilgi alanlarına yönelik doğru mesleklerle ilgili fikir sahibi olmalarına yardımcı olmak, atölye çalışmalarıyla yaşayarak öğrenmelerine imkan sağlamak, onlara sorgulayıcı ve yaratıcı düşünme fikrini erken yaşlarda aşılamak olduğunu söyledi.

    Farklı okullardan öğrencileri atölyelere dahil ederek, her çocuk için fırsat eşitliği sağlama amacıyla çalıştıklarını kaydeden Gögül, öğrencilerin atölye çalışmalarında görerek, dokunarak, dahil olarak öğrendiğini belirtti.

    Diyarbakır da çocuk üniversitesi nde geleceğin üniversite öğrencileri yetiştiriliyor #1

    "ÖĞRENCİLER ÇOK MUTLU AYRILIYOR"

    Gögül, öğrencilerin çok mutlu şekilde atölye çalışmalarında yer aldığına işaret ederek, "Meslek seçiminde fikri olmayan öğrenci dahi burayı gördüğünde 'Ben ilerde bu mesleği yapabilirim.' diye düşünüyor. Kentimizde henüz üniversite ortamını görmeyen öğrencimiz var. Bu öğrencilerimiz ilk defa üniversiteyi görüyor." ifadelerini kullandı.

    Öğrencileri okullarından haftanın belirli günlerinde üniversiteye getirdiklerini anlatan Gögül, kentteki bütün okullara ulaşmak istediklerini, yıl sonuna kadar en az 1500 öğrenciyi çalışmalarına dahil etmeyi hedeflediklerini bildirdi.

    Kendini geliştirmek isteyen öğrencilerin ilgi duydukları alanlara kayıt yaparak ders görebildiğini ifade eden Gögül, şöyle konuştu:

    "Neredeyse bütün fakülteleri kullanıyoruz. Fakülteleri kapsayan atölye çalışmaları mevcut. Robotik kodlama, canlıların serüveni, kimya atölyesi, seramik atölyesi gibi atölyeler var. Böylece bilim, sanat ve kültür alanında öğrenciler kendilerini yetiştiriyor. Öğrenciler çok mutlu ayrılıyor. Biz de o mutluluğu yaşıyoruz."

    Diyarbakır da çocuk üniversitesi nde geleceğin üniversite öğrencileri yetiştiriliyor #2

    MİMARLIK FAKÜLTESİNDEN EĞİTİM ALDILAR

    Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Demet Aykal da öğrencilerin diğer fakültelerin yanı sıra Mimarlık Fakültesinden de yararlandığını, çocukların meslekleri yerinde görmeleri için bu çalışmayı yaptıklarını aktardı.

    İlkokul 3. sınıf öğrencilerine mimarlık mesleğini tanıtmak, eğitimin ve bir tasarımın nasıl yapıldığını gösterebilmek amacıyla fakültedeki atölyede uygulamalı eğitim verdiklerini bildiren Aykal, bilgileri sohbet ortamında öğrencilere aktardıkları bir çalışma yaptıklarını belirtti.

    Aykal, "Amacımız, farkındalık yaratmak, karar verme gücünü artırmak ve hayal ettikleri objeyi tasarlayabilmelerini sağlamak." diye konuştu.

    Diyarbakır da çocuk üniversitesi nde geleceğin üniversite öğrencileri yetiştiriliyor #3

    "BURAYI ÇOK SEVDİM"

    Atölye çalışmalarına katılan 9 yaşındaki Mina Tarım ise üniversite sıralarında bu etkinliklerden faydalandığı için mutlu olduğunu söyledi.

    Tarım, "Üçgenlerin, karelerin ve piramitlerin nasıl yapıldığını öğrendim. Batarya ve maketler yaptık. Burayı çok sevdim. Öğretmenler çok yardımcı oluyor. Buraya sürekli gelmek istiyorum." dedi.

    Elif Çelen de şekilleri öğrendiklerini anlatarak, eğitimin çok eğlenceli geçtiğini, bu tür çalışmaların devam etmesini istediğini dile getirdi.

    Diyarbakır da çocuk üniversitesi nde geleceğin üniversite öğrencileri yetiştiriliyor #4

    Diyarbakır da çocuk üniversitesi nde geleceğin üniversite öğrencileri yetiştiriliyor #5


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