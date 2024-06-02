Diyarbakır'da isimleri karıştırılan 2 okulda Yunus timleri, 11 öğrenciyi sınava yetiştirdi Liselere Geçiş Sistemi sınavı öncesinde, isimleri sürekli karıştırılan ve birbirlerine sadece 2 kilometre mesafede bulunan iki okulun önünde görev yapan motosikletli Yunus timleri, okulları karıştıran 11 öğrenciyi zamanında sınava yetiştirdi.

DHA

1 milyondan fazla öğrencinin girdiği LGS sınavı öncesi gençlerin kimi geç kaldığından kimi de sınav yerlerini karıştırdığından zamanında yetişemiyor. Bu tür tatsız durumların önüne geçmek için güvenlik güçleri de öğrencilere yardım ediyor.

Diyarbakır'da 122 okulda öğrenciler LGS sınavına girdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli Yunus timleri, sınav günü okul önlerinde görev aldı.

Sınav yerini karıştıran öğrenciler için 4 ekip hazır tutuldu

Önceki sınavlarda isimleri sürekli karıştırılan ve bu nedenle birçok öğrencinin geç kaldığı Yenişehir ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Bulvarı üzerindeki Yeni Diyarbakır Lisesi ile 2 kilometre mesafedeki Şehitlik semtindeki Diyarbakır Lisesi önünde 4 ekip görevlendirildi.

11 öğrenci, sınava yetiştirildi

Sınav yerini karıştıran 11 öğrenci, Yunus timleri tarafından motosikletle sınava girecekleri okullara yetiştirildi. Bu anlar ise kameralar tarafından kaydedildi.

Yenişehir ilçesinde bulunan 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi'nde sınava giren Dicle Kaya, “Annemle birlikte buraya geldik. İyi hazırlandım. İyi sonuç bekliyorum. Tüm öğrencilere başarılar diliyorum” dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)