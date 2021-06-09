DUS ek tercih başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM DUS ek tercih ekranı 2021

Ölçme, Seçme, Yerleştirme Merkezi sosyal medya üzerinden "2020-DUS Ek Tercihlerinin Alınması" başlıklı duyuru yaptı. Peki DUS ek tercih başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

2020 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) ek tercih dönemi 8 Haziran itibariyle başladı.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan bilgiye göre ek tercih işlemleri, 14 Haziran 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

DUS adayları ek tercih işlemlerini nasıl yapacaklarına dair bilgileri araştırıyor. Peki DUS ek tercih nasıl yapılır? İşte ÖSYM DUS ek tercih ekranı..

DUS EK TERCİH NASIL YAPILIR?

ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde:

2"020 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-DUS) Ek tercih işlemleri, 08 - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Ek tercih işlemleri, 14 Haziran 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 08 Haziran 2021 günü saat 11.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabileceklerdir.

Ek yerleştirme işleminde, 2020-DUS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2020-DUS ek yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir."