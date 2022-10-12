DUS sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak? 2022 DUS sınavı kaç saat sürecek?

DUS sınavının tarihi yaklaştı. Sınav başvuruları geçtiğimiz ay tamamlanmıştı. Şimdi adaylar "DUS sınavı ne zaman?" sorusunu merak ediyor. Peki DUS sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı olarak bilinen DUS sınavına sayılı günler kalmış durumda. Adaylar heyecanla sınav gününü beklerken DUS sınavı sınav tarihi ve saati de yakından takip ediliyor. Peki DUS sınavı ne zaman? İşte detaylar...

2022 DUS sınavı ne zaman?

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ve Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı olarak bilinen DUS sınavı, 16 Ekim 2022 tarihinde uygulanacak. Sınav sonuçları 9 Kasım 2022 tarihinde adaylara ilan edilecek. Adayların, sınav günü saat 10.00’a dek sınav binalarında olmaları gerekmekte. Ayrıca katılan adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmamış olacak..

DUS sınavı süresi ne kadar?

İlgiyle takip edilen DUS sınavı saat 10.15'te başlayacak ve sınav toplamda 2.5 saat (150 dakika) sürecek. DUS sınavında adaylara, diş hekimliği alanındaki temel kavram, ilke ve yöntemleri tanıma, kavrama; tüm bu kavram, ilke ve yöntemler ile düşünme ve bunları belli durumlara uygulama yetilerini yoklayan sorular yöneltilecek.

DUS sınav sonuçları ve sınav sonuçlarına göre bir eğitim programına yerleştirilen adayların hakları sadece sınava girdikleri dönem için geçerli olacak. Yine adayların hak kaybı yaşamamaları açısından bir sonraki DUS sınav sonuçları açıklanana dek atamalarının yapılması ve uzmanlık eğitimine başlamış olmaları gerekmekte.