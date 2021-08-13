DUS ve STS Diş Hekimliği başvuruları başladı! 2021 DUS ve STS Diş Hekimliği başvurusu nasıl yapılır?

DUS ve STS Diş Hekimliği başvuruları başladı! 2021 DUS ve STS Diş Hekimliği başvurusu nasıl yapılır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen 2021 DUS ve STS Diş Hekimliği başvuruları başladı. Peki 2021 DUS ve STS Diş Hekimliği başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-DUS) ile Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2021-STS Diş Hekimliği) başvuruları bugün itibarıyla başladı.

3 Ekim 2021 tarihinde yapılacak olan 2021 DUS ve STS Diş Hekimliği sınav başvuruları, 23 Ağustos 2021 tarihinde sona erecek.

Bu noktada, sınavlara katılım sağlayacak olan adaylar, 2021 DUS ve STS Diş Hekimliği başvurularının nasıl yapılacağını ve başvuru şartlarını araştırıyor.

Peki 2021 DUS ve STS Diş Hekimliği başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? İşte 2021 DUS ve STS Diş Hekimliği başvuru ekranı...

2021 DUS VE STS DİŞ HEKİMLİĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, ŞARTLARI NELERDİR?

ÖSYM, 3 Ekim'de gerçekleştirilecek olan Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021 DUS) ve Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2021 STS Diş Hekimliği) başvurularının başladığını duyurdu.

Başvurular, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapılabilecek.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, işlemlerini yapmadan önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekecek.



