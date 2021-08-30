E-kayıt tarihleri 2021: Elektronik kayıtlar nasıl ve nereden yapılır?

E-kayıt tarihleri 2021: Elektronik kayıtlar nasıl ve nereden yapılır?

ÖSYM'nin duyurusuna göre YKS tercih sonuçlarını öğrenen öğrenciler, kayıt işlemleri için kolları sıvayacak. Peki kayıt tarihleri ne zaman? Elektronik kayıtlar nasıl ve nereden yapılacak? İşte detaylar

Milyonlarca üniversite adayı, YKS tercih sonuçlarını dört gözle bekliyor.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, tercih sonuçlarının bu hafta duyurulacağını açıkladı. Ardından ise gözler üniversite kayıt tarihlerine çevrilecek.

Öğrenciler, ilk olarak elektronik kayıt işlemlerini tamamlayacak. Ardından ise gerekli belgeler okullara teslim edilecek.

Peki üniversite kayıtları ne zaman? Elektronik kayıtlar nasıl ve nereden yapılacak? İşte üniversite kayıt tarihleri 2021...

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanan öğrenciler 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında kayıtlarını yapacak.

ELEKTRONİK KAYIT TARİHLERİ 2021

Elektronik kayıtlar 4-8 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

ELEKTRONİK KAYIT NEDİR?

Elektronik kayıt öğrenci için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının elektronik kayıt işlemleri ile ilgili açıklaması aşağıdadır:

"Tüm Devlet yükseköğretim kurumları ile isteyen Vakıf yükseköğretim kurumları, dileyen öğrenciler için e-devlet kapısından kayıt olma imkânı sunacaklardır. Elektronik kayıt ilk yerleştirme için yapılacaktır. Ek yerleştirmede de elektronik kayıt yapılabilecektir."

E-KAYIT NASIL YAPILIR?

Elektronik kayıt veya bir diğer ismiyle e-kayıt, bir üniversite programına yerleşen öğrencilerin e-devlet sistemi üzerinden ön kaydını yaptırması anlamına geliyor.

Üniversite adayları e-devlet sistemine T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yapıp kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.