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- E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi kapandı mı? E-Okul not girişi ne zaman bitecek?
E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi kapandı mı? E-Okul not girişi ne zaman bitecek?
- Haber Merkezi
- 18.01.2021 - 15:17
- Güncelleme : 18.01.2021 - 17:45
Karne gününün yaklaşmasıyla beraber e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi not girişinin kapanış tarihide merak edilmeye başlandı.
Notlarının son halini görüntülemek isteyenler e-Okul'a giriyor. Peki, E-Okul not verme sistemi ne zaman kapanacak? VBS ne zaman kapanacak?
E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ KAPANDI MI?
E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, bakım ve onarım zamanları haricinde kesintisiz olarak hizmet veriyor ancak dönem sonlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle sistemi girişte sorunlar ve aksamalar yaşanıyor.
Yaşanan sorunlar e- Okul sisteminin kapandığı ihtimalini akla getiriyor. Öğtrenciler bu sene sözlü ve derse katılım puanlarından not alacaklar.
Peki E-okul ne zaman kapanacak, E Okul VBS 15 tatilden kaç gün önce kapanır?
E-OKUL NOT GİRİŞİ NE ZAMAN BİTECEK?
Sistemin kapanış tarihi öğretmenlerin yazılı sınavlarını okuduğu tarihe göre farklılık gösteriyor. Ancak not girişlerinin karnelerin veriliş tarihi olan 22 Ocak tarihinden birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.